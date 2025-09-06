دژایەتی حکومەتی ئوروگوئه لەگەڵ هاتنی سەربازانی ئەمریکی بۆ کەناراوەکانی ڤێنزۆئێلا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کۆبوونەوەی دوێنێ شەوی مێزی سیاسی بەرەی بەربڵاو، بەیاننامەیەک خوێندرایەوە و دوای گۆڕانکاری تێیدا، خرایە دەنگدانەوەوە کە بە زۆرینەی دەنگ پەسەند کرا. لە ئەو بەیاننامە هاتووە: کومیتەی دژە ئیمپریالیستی ئوروگوئە لە یەکڕیزی لەگەڵ کووبا و گەلانی جیهان جموجوڵی زیاتر لە 4500 پرسنلی سەربازی ئەمریکا لە کارائیب و کۆپاپۆڕی مووشەک هاوێژ و دیکە چەکە ڕووخێنەرە بەهێزەکان کە لە ئاوەکانی نزیک لە ڤێنزۆئێلا جێگیر کراون و هاتوچۆ دەکەن بە توندیترین شێوە ئیدانە دەکەین.
بەیاننامەکە جەخت دەکات: جموجوڵە سەربازییەکان لەلایەن دۆناڵد ترامپەوە، پێشێل کرانی یاسا نێودەوڵەتییەکان و هەڕەشەی جیدی بۆ ئاشتی، ئاسایش و سەقامگیری ناوچەیی دێتە ئەژمار. هیچ هەوڵیک لەلایەن دەوڵەتی ترامپەوە ناتوانێت پێگەی ئەمریکای لاتین وەکوو ناوچەی ئاشتی بخاتە مەترسییەوە.
