ترامپ: دەترسام لە ڤێنزۆئێلا، ڕووداوەکەی ئێران دووپات بێتەوە

سەرۆک کۆماری ئەمریکا دوای ئیدعای ئیدارەی ڤێنزۆئێلا لە لایەن واشنتۆنەوە تا ساڵی داهاتوو، وتی: دەترسام ئۆپەراسیۆنی ڤێنزۆئێلا وەک ئۆپەراسیۆنی کارەساتباری ڕزگاریی بارمتەکان لە ئێران شکست بێنێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المیادین"، دۆناڵد ترامپ، سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە لێدوانێک بۆ ڕۆژنامەی نیۆیۆرک تایمز، وتی: من نیگەران بووم کە نەکا ئۆپەراسیۆنی ڤێنزۆئێلا وەک وەک ئۆپەراسیۆنی کارەساتبار و دۆڕاوی ڕزگاریی بارمتەکانی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تاران(ڕووداوی تەبەس) شکست بێنێت.

ترامپ لە بەشێکی تری ئەو لێدوانەدا، بۆ جارێکی تر مەیلی بۆ تاڵانی سەرمایە و نەوت و سەرچاوەکانی وزەی ڤێنزۆئێلا ئاشکرا کرد و وتیشی: بووژانەوەی کەرتی نەوتی ڤێنزۆئێلا چەندین ساڵ دەخایێنێت و ئێمە دەمانەوێ لە نەوتی ڤێنزۆئێلا بۆ کەمکردنەوەی نرخی جیهانی و پاڵپشتیی دارایی لە کاراکاس لە ماوەی ئیدارەی ئەو وڵاتە لە لایەن ئەمریکاوە، بەهرە وەربگرین.

سەرۆک کۆماری ئەمریکا بەبێ ئاماژە بە دەستێوەردانی ئاشکرای لە کاروباری ناوخۆیی وڵاتێکی سەربەخۆ، زیادی کرد: هیچ خشتەیەکی زەمانیی دیار بۆ ئیدارەی ڤێنزۆئێلا لە لایەن ئەمریکاوە بوونی نییە و ئەم بابەتە ڕەنگە زیاتر لە ساڵێک بخایێنێت و بەرپرسانی گواستنەوەیی لە ڤێنزۆئێلا هەرچی واشنتۆن پێویستیەتی، دەبێ ئاراستەی بکەن.

