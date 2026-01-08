ترامپ: دەترسام لە ڤێنزۆئێلا، ڕووداوەکەی ئێران دووپات بێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المیادین"، دۆناڵد ترامپ، سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە لێدوانێک بۆ ڕۆژنامەی نیۆیۆرک تایمز، وتی: من نیگەران بووم کە نەکا ئۆپەراسیۆنی ڤێنزۆئێلا وەک وەک ئۆپەراسیۆنی کارەساتبار و دۆڕاوی ڕزگاریی بارمتەکانی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تاران(ڕووداوی تەبەس) شکست بێنێت.

ترامپ لە بەشێکی تری ئەو لێدوانەدا، بۆ جارێکی تر مەیلی بۆ تاڵانی سەرمایە و نەوت و سەرچاوەکانی وزەی ڤێنزۆئێلا ئاشکرا کرد و وتیشی: بووژانەوەی کەرتی نەوتی ڤێنزۆئێلا چەندین ساڵ دەخایێنێت و ئێمە دەمانەوێ لە نەوتی ڤێنزۆئێلا بۆ کەمکردنەوەی نرخی جیهانی و پاڵپشتیی دارایی لە کاراکاس لە ماوەی ئیدارەی ئەو وڵاتە لە لایەن ئەمریکاوە، بەهرە وەربگرین.

سەرۆک کۆماری ئەمریکا بەبێ ئاماژە بە دەستێوەردانی ئاشکرای لە کاروباری ناوخۆیی وڵاتێکی سەربەخۆ، زیادی کرد: هیچ خشتەیەکی زەمانیی دیار بۆ ئیدارەی ڤێنزۆئێلا لە لایەن ئەمریکاوە بوونی نییە و ئەم بابەتە ڕەنگە زیاتر لە ساڵێک بخایێنێت و بەرپرسانی گواستنەوەیی لە ڤێنزۆئێلا هەرچی واشنتۆن پێویستیەتی، دەبێ ئاراستەی بکەن.