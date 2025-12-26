کۆنگرەیەکی ئیسلامی لە ئامەد بە پەیامی ئۆجالانەوە دەستی پێکرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە میزۆپۆتامیا، فیدراسیۆنی توێژینەوەگەلی ئیسلامی مێزۆپۆتامیا لە ئامەد، یەکەمین کۆنگرەی خۆی لە بە دروشمی "لە ئیسلامی دیموکراتیکەوە بەرەو ئاشتی و کۆمەڵگای دیموکراتیک" دەست پێکرد.

لە دەسپێکی کۆنگرەکەدا پەیامی عەبدوڵڵا ئۆجەلان خوێندرایەوە، کە تێیدا سەرۆکی زیندانی‌کراوی پەکەکە جەختی کردووە کە ئیسلام لە جەوهەری خۆیدا هەڵگری ئازادی، دادپەروەری و یەکسانییە و ئیسلامی فەرمی دەوڵەتی یان ئەو دامودەزگا جەماوەرییانەی سەرمایەداری وەک ئامرازی هێز و تاڵان بەکار دێنن، جەوهەری خۆیان لەدەست داوە.

ئۆجەلان جەختیشی کردووە: لە بری ئەوەی ئیسلام بکرێتە ئامرازی سیاسیی دەوڵەتان و گرووپگەلی جۆراوجۆر، دەبێ بیهێنینە خزمەتی ژیانی کۆمەڵایەتی کە بەپێی ئەو بیچمی گرتووە و ئیسلامی دیموکراتیکی شاری لە بری ئیسلامی سیاسی ئاراستە بکەین کە پشتئەستوورە بە ئازادی ژنان، یەکسانی، پاراستنی ژینگە و هاوڕیزیی خەڵکی.