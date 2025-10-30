گڕۆسی لێدوانێکی نوێ لەسەر پیتاندنی ئۆرانیۆم لە ئێران دەدات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕافائێل گرۆسی بەرپرسی گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ هەواڵدەری ئاسۆشەیتێد پرێس ڕایگەیاند کە ئاوا ناگاتە بەرچاو کە ئێران بە شێوەیەکی چالاکانە ئۆرانیۆم بپیتێنێت.
بەرپرسی گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی پاشان بە بێ پێشکەش کردنی هەر جۆرە بەڵگەیەک پاگەندەی کرد کە ئەو ناوەندە لەم دواییەدا جموجۆڵێکی نوێی لە ناوەندە ئەتۆمیەکانی ئێران بینیوە.
ڕافائێل گرۆسی وتی کە سەرەڕای ئەوەی کە دەستمان بە ناوەندە ئەتۆمیەکانی ئێران ناگات ، چاوەدێران هیچ چالاکیەکیان لە ڕێگای مانگیلەوە نەبینیوە کە نیشانی بدات کۆماری ئیسلامی ئێران وەبەرهێنانی ئۆرانیۆمی پیتێندراوی خۆی سەرتر لە ئەوەی کە پێش شەڕی 12 ڕۆژە ئەنجام دابوو، خێرا کردبێتەوە.
