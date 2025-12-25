هەسەدە: تورکیا ڕۆڵی هەیە لە شەڕی نێوان کورد و دیمەشق

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئاڵۆزیەکان لە گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەی حەلەب، دوای پێکدادان لە نێوان هێزەکانی سەر بە حکومەتی سووریا و هێزە کوردیەکان بە شێوەی لەناکاو چڕ بووەتەوە. دوو لایەنەکەش بەرپرسیارێتی دەسپێکی شەڕەکە دەخەنە ئەستۆی یەکتر.
هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک ڕایانگەیاند کە لە ئەو هێرشانە، ژنێک کوژراوە؛ لە حاڵێکدا کە مێدیاکانی سەر بە حکومەتی سووریا لە کوژرانی چوار کەس هەواڵیان داوە.
باقی حەمزە، ئەندامی کومیتەی پێوەندیەکانی دەرەوە و ئەنجومەنی دیمۆکراتیکی سووریا، دەڵێت: گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە لە کۆنترۆڵی هێزەکانی سەر ئیدارەی خۆسەرە بەڵام هێزەکانی سەر بە دیمەشق ڕێگاکانی چوونە ژوورەوە و چوونە دەرەوەیانی داخستووە.
ناوبراو بە ئاماژە بە ڕۆڵی ئەنقەرە لە گۆڕانکاریەکانی ئەم دواییە زیادی کرد: بە بڕوای من بەشێکی زۆر لە ئەو هێرشانە بە ڕێنوێنی تورکیا ئەنجام دەدرێت. دەستێوەەردانی تورکیا زۆر جیدیە؛ بە ئامانجی سەپاندنی گوشار لەسەر ئیدارەی خۆسەر بۆ هاندانی بۆ پێدانی خاڵ.
ئەو پێکدادانە تەنیا چەند کاتژمێر دوای سەفەری شاندێکی پایەبەرزی تورکیا بۆ دیمەشق ڕووی دا کە تێیدا ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا، هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیکی بەرپرسی دواکەوتنی جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی 10ی مارس وەسف کرد و سەبارەت بە لێکەوتە نەرێنیەکانی بۆ ناوچەکە هۆشداریی دا.
