تانەی وەزیری دەرەوەی ئێران لە دیپلۆماسی ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا، لە کارادنەوە بە داکۆکیی نووینەری ئەمریکا لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا، بە شێوەیەکی کینایی دیپلۆماسی بەمجۆرە لە ڕوانگەی ئەمریکاییەوە پێناسە کرد: ئێمە ئامادەی دانوستانی مانادارین، بەڵام ئێوە مافی بەفەرمی‌ناسراوەی نێودەوڵەتی خۆیان فەرامۆش بکەن؛ ئەوە سەپاندنە، نەک دانوستان و دانوستانی مانادار.

عێراقچی ڕاشیگەیاند: هەموو جیهان دەزانن، ئێمە خەریکی دانوستان بووین کە ئەمریکا بڕیاری دا هێرش بکاتە سەر گەلی ئێمە و دیپلۆماسی لەناو ببات. ئێمەش هەمان کارمان کرد کە هەمیشە دەمانکرد؛ ئەوانی هێرشیان کردە سەرمان، خاپوورمان کردن و کارێکمان کرد لە کاری خۆیان پەشیمان ببنەوە.

وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژە بەوەی کە "تەوقەکردن بۆ دیپلۆماسی بە مانای ناردنی فرۆکەی بومبهاوێژ و شانازی‌کردن بە چەواشەی شکست نییە"، جەختیشی کرد: لە بری هەڵفریواندنی جیهان، ڕوو لە دیپلۆماسیی ڕاستەقینە و سەربەرزانە بنێن.