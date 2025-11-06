کوردی سووریا ئامادەی شەڕە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سیپان حەمۆ، فەرماندەی هێزەکانی پاراستنی گەل لە گفتوگۆ لەگەڵ ئەلمانیتۆری ئەمریکا لە ڕاگیرانی دانوستان لەگەڵ حکومەتی نوێی سووریا بەڕێبەری ئەحمەد شەرع بۆ ئاوێتە بوونی ناوەندە ئیداری و مەدەنی و سەربازیەکان لە حکومەتی نوێی سووریا هەواڵی دا.
ناوبراو جەختی کرد کە هێزە کوردیەکانی سووریا- چ هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک و چ هێزەکانی یەپەگە- چەکداماڵین یان هەڵوەشانەوە قبووڵ ناکەن چونکوو ساڵەها هەوڵیان داوە بۆ پێکهێنانی ئاوەها پێکهاتەیەک.
ئەو فەرماندە کوردە هۆشداریی دا کوردی سووریا خۆ بۆ شەڕ ئامادە کردووە و ئامادەی بەرەوڕوو بوونەوەی خراپترین سیناریۆکانە.
سیپان حەمۆ، فەرماندەی باڵای هێزەکانی کوردی سووریا هۆشداریی دا کە دانوستانەکانی نێوان کورد و دیمەشق ڕاگیراوە و کوردەکان خەریکی ئامادەبوون بۆ بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ خراپترین سیناریۆن.
