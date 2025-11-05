جووڵەی گوماناوی تورکیا لە هەندێ ناوچەی هەرێمی کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، فەرهاد سەنکاوی شرۆڤەکاری سیاسی کورد جەختی کرد کە جموجوڵە گوماناوییەکانی دەزگای هەواڵگری تورکیا، میت، لە نێوان هەندێک پارتی کوردی لە هەرێم دەبینرێت.



ناوبراو زیادی کرد: ئەنقەرە خەریکی دەستێوەردانی ئاشکرا لە کاروباری ناوخۆیی هەرێم بە ئامانجی کاریگەری لەسەر بڕیاری پارتانە لە دەرەوە و لە ناوبردنی ئاسایشی و سەقامگیریە.



سەنکاوی وتیشی: هێزەکانی میت ماوەیەکە بە چالاکی لە نێوان پارتە کوردیەکان بەدوای بەدی هاتنی بەرژەوەندیەکانی تورکیان و کۆبوونەوەی بهێنی لە هەرێمی کوردستان دەکەن.



هەروەها بەیانی کرد: ئاژاوە سیاسی و ئەمنیەکانی هەرێم لەلایەن لایەنێکی دەرەکیەوە کۆنترۆۆڵ دەکرێت. هێزە ئەمنیەکانی عێراق ئەبێ دەستەجێ لێکۆڵینەوەکانی خۆیان لە ئەو بارەوە دەست پێبکەن.









