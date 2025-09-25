پزشکیان لە دیداری ماکرۆن: چارەسەری یەکلایی لەبەردەستە ئەگەر دادپەروەر بن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان لە هەژماری تایبەتی خۆی لە سۆشیال میدیای ئێکس نووسیویەتی: ئەمڕۆ گفتوگۆیەکی ڕاشکاوانە و وردم لەگەڵ بەڕێز ماکرۆن کرد، کە تیایدا لایەنەکان بیروڕایان ئاڵوگۆڕ کرد و چارەسەرێک کە چارەسەری نیگەرانییەکانی ئەوروپا بکات و بەرژەوەندییەکانی ئێران مسۆگەر بکات، بە ڕوونی ڕاگەیەندرا.

ئاماژەی بەوەشکرد، ئەگەر پابەندبین بە دادپەروەری و دادپەروەری و مسۆگەرکردنی بەرژەوەندی لایەنەکان، چارەسەری یەکلاکەرەوە لەبەردەستدایە، هاوکات ڕێککەوتین لەسەر چارەسەرکردنی پرسی زیندانییەکان لە هەردوولا.