گێڕانەوەی گوماناوی دیداری ئەحمەد شەرع لەگەڵ سەرۆکی میتی تورکیا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مێدیاکانی سووریا ڕاپۆرتیان دا ئەحمەد شەرع سەرۆکی کاتی سووریا لەگەڵ ئیبراهیم کالین سەرۆکی ڕێکخراوی هەواڵگری تورکیا سەبارەت بە ڕێککەوتنی 10 ی مارس لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک گفتوگۆی کردووە بەڵام هەواڵدەری فەرمی تورکیا تەوەری ئەو کۆبوونەوەیەی پرسی ئەمنیەتی، بەرەنگار بوونەوەی داعش و گەڕانەوەی پەنابەران وەسف کرد و ئاماژەی نەدایە سەر ڕێککەوتنی 10 ی مارس.

سەرچاوە سووریاییەکان ڕایانگەیاندووە کە ئەحمەد شەرع ڕایگەیاندووە کە لە دیدار لەگەڵ ئیبراهیم کالین لەسەر ڕێکەوتنی 10 ی مارس لەگەڵ هێزەکانی هەسەدە گفتوگۆی کردووە.



ئەو دژایەتییە لە گێرانەوە لە حاڵێکدا دێتە ئاراوە کە گۆڕانکارییەکانی باکووری سووریا و داهاتووی هاوکاری ئەمنیەتی نێوان دوو لایەنەکە هەستیارییەکی زۆری لە ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتی دروست کردووە،









