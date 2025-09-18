  1. سووریا
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٢٧ ١٦:٤٠

گێڕانەوەی گوماناوی دیداری ئەحمەد شەرع لەگەڵ سەرۆکی میتی تورکیا

مێدیاکانی سووریا لە گفتوگۆی ئەحمەد شەرع لەگەڵ ئیبراهیم کالین سەرۆکی ڕێکخراوی هەوالگری تورکیا سەبارەت بە ڕێککەوتنی 10 ی مارس هەواڵیان دا، بەڵام سەرچاوەکانی تورکیا تەوەری گفتوگۆکانیان بەس پرسی ئەمنی و داعش و گەڕانەوەی پەنابەران ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مێدیاکانی سووریا ڕاپۆرتیان دا ئەحمەد شەرع سەرۆکی کاتی سووریا لەگەڵ ئیبراهیم کالین سەرۆکی ڕێکخراوی هەواڵگری تورکیا سەبارەت بە ڕێککەوتنی 10 ی مارس لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک گفتوگۆی کردووە بەڵام هەواڵدەری فەرمی تورکیا تەوەری ئەو کۆبوونەوەیەی پرسی ئەمنیەتی، بەرەنگار بوونەوەی داعش و گەڕانەوەی پەنابەران وەسف کرد و ئاماژەی نەدایە سەر ڕێککەوتنی 10 ی مارس.

سەرچاوە سووریاییەکان ڕایانگەیاندووە کە ئەحمەد شەرع ڕایگەیاندووە کە لە دیدار لەگەڵ ئیبراهیم کالین لەسەر ڕێکەوتنی 10 ی مارس لەگەڵ هێزەکانی هەسەدە گفتوگۆی کردووە.

ئەو دژایەتییە لە گێرانەوە لە حاڵێکدا دێتە ئاراوە کە گۆڕانکارییەکانی باکووری سووریا و داهاتووی هاوکاری ئەمنیەتی نێوان دوو لایەنەکە هەستیارییەکی زۆری لە ئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتی دروست کردووە،




