توانایی و ئەزموونی ئەتۆمی ئێران بەرانبەر بە 50 هەزار کارناسی ئەتۆمییە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تاران تایمز لە درێژەی لێکدانەوەی هاوکێشە پێچراوەکانی هاوپەیوەند بە بەرنامەی ئەتۆمی ئێران و هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکان ئێران و هەڕەشەی کارا کردنەوەی سنەپ بەک، گفتوگۆیەکی لەگەڵ خالید حسێن بیرمەندی بەناوبانگ و مامۆستای زانکۆ ئەنجام داوە.



خالید حسێن لەسەر بێ لایەن بوون یان سیاسی بوونی بڕیاری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی وتی: ئاژانس، سەرەڕای ئەوەی کە گرۆسی پاگەندەی بێ لایەنی دەکات، بەردەوام نیسبەت بە ئێران لایەنگرانە هەڵوێستی نواندووە و لەژێر کاریگەری و گوشاری ئەمریکا بووە.



ناوبراو هەروەها لەسەر دۆخی ئێستای بەرنامەی ئەتۆمی ئێران لە باری پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیاوە لە چاو وڵاتانی دیکەی ناوچەکە وتی: ئێران دەفرایەتی زۆری لە بەرنامەی ئەتۆمی خۆی هەیە و دەفرایەتی و توانایی و ئەزموونەکانی ئێران بەرانبەرە لەگەڵ 50 هەزار کارناسی ئەتۆمی. ئەو وڵاتە سەداسەد پابەندی ئاشتیخوازانەبوونی بەرنامەی ئەتۆمی خۆیە و لە هەموو هەنگاوەکاندا بە شێوەی ڕوون کاری کردووە، لە حاڵێکدا کە ئیسرائیل لە هەموو شتێکدا سەر بە ئەمریکا و هیچ یەکە لە ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکانی قبووڵ نەکردووە.

خالید حسێن سەبارەت بە بەکارهێنانی سنەپ بەک لەلایەن وڵاتانی ئەورووپیەوە بۆ گوشار لەسەر ئێران وتی: ئەو میکانیزمە تەنیا یەک جار بەکار هاتووە و من سەرەڕای هەموو هەڕەشەکان پێم وانەبێت دووبارە جێبەجێ بکرێتەوە، چونکوو دژایەتی زۆر لە نێوان ئەمریکا و ئەورووپا هەیە و ئەمریکا ئەگەر بەکاری بهێنێت، لە ئاستی نێودەوڵەتی دوورەپەرێز دەبێتەوە و دەبێتە مەترسییەکی جیدی بۆ ئاسایشی مەدیتەرانە. بۆیە وابیر دەکەمەوە کە جێبەجێ کردنی دوابکەوێت و لە جیاتی بێ نرخ کردنی یاسا نێودەوڵەتییەکان بەدوای دۆزینەوەی یاسایەکی نوێ لەسەر کۆدەنگی ببن باشترە.