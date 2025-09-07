تەشەنەی ناکۆکی و دەستگیرییەکان لە عەفرین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، چاودێری مافی مرۆڤی سووریا(SOHR) لە ڕاپۆرتێکدا ئاشکرای کرد کە لە سەرەتای مانگی ئەگێستدا لە گوندی جۆقەی هاوێری عەفرین، لە نێوان خەڵکی کوردی خۆجێی و خێزانە گواستراوە و پاڵپشتکراوانی تورکیا، بە هۆی کێشەی ماڵییەوە، ناکۆکی و پێکدادان هاتۆتە ئاراوە و پەرەی سەندووە.
بە گوێرەی ئەم هەواڵە، هێزەکانی ئاسایشی سووریا پاش ئاگاداربوونەوە لە ڕووداوەکە دەستگیرییەکی بەربڵاویان لە خەڵکی خۆجێی دەستپێکردووە و بەبێ لێپرسینەوە لە خێزانە پاڵپشتکراوەکانی تورکیا، نزیکەی 10 گەنجی کوردیان بە تاوانی هەڵگرتنی چەک، قۆڵبەست کردووە کە تا ئێستا 4 کەسیان ئازاد بوون.
