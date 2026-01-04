  1. ئابووری
دۆخی ژیان و بژیوی خەڵکی ئێران دەگۆڕدرێت

بە بڕیڵری دەوڵەتی ئێران گۆڕانکڵری ئەرێنی لە باشەر بوونی دۆخی ژیان و بژێوی خەڵکی ئێران ڕوودەدات.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لیژنەی ڕاگەیاندنی بڕیارەکانی دەوڵەتی ئێران  ڕایگەیاند کە پلانی گواستنەوەی یارمەتییەکان (یارانەی دەوڵەتی) بۆ کاڵا سەرەتاییەکان  بە ئامانجی سەقامگیرکردنی نرخەکان و کەمکردنەوەی نیگەرانی خەڵک و گەیاندنی قازانجی یارانە و سوبسیدی دەوڵەتی بە خودی خەڵک جێبەجێ دەکرێت.

دەوڵەت ئەم کارەی  بو باشترکردنی بژێوی خەڵک کردەوە.

بەم پێیە چی دیکە دۆلار بۆ هێنانی کاڵای بنەڕەتی و پێداویستی خەڵک بە نرخی زۆر هەرزان نادرێتە ئەو کۆمپانیا بازرگانیانەی کە هاوردەیان دەکرد بۆ ناو وڵات و دواتر بە گران دەستی خەڵک دەکەوت.

ئەم جارە پارە دەخرێتە سەر حیسابی بنەماڵە ئێرانیەکان و خۆیان شتومەکی پێویستی خۆیان دەکڕن بە نرخی کەمتر لە بازاڕی ئازاد .

