دۆخی ژیان و بژیوی خەڵکی ئێران دەگۆڕدرێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

لیژنەی ڕاگەیاندنی بڕیارەکانی دەوڵەتی ئێران ڕایگەیاند کە پلانی گواستنەوەی یارمەتییەکان (یارانەی دەوڵەتی) بۆ کاڵا سەرەتاییەکان بە ئامانجی سەقامگیرکردنی نرخەکان و کەمکردنەوەی نیگەرانی خەڵک و گەیاندنی قازانجی یارانە و سوبسیدی دەوڵەتی بە خودی خەڵک جێبەجێ دەکرێت.

دەوڵەت ئەم کارەی بو باشترکردنی بژێوی خەڵک کردەوە.

بەم پێیە چی دیکە دۆلار بۆ هێنانی کاڵای بنەڕەتی و پێداویستی خەڵک بە نرخی زۆر هەرزان نادرێتە ئەو کۆمپانیا بازرگانیانەی کە هاوردەیان دەکرد بۆ ناو وڵات و دواتر بە گران دەستی خەڵک دەکەوت.

ئەم جارە پارە دەخرێتە سەر حیسابی بنەماڵە ئێرانیەکان و خۆیان شتومەکی پێویستی خۆیان دەکڕن بە نرخی کەمتر لە بازاڕی ئازاد .