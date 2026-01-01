نامەی ئێران بۆ ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی سەبارەت بە هەڕەشەکانی ئەم دواییەی ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نوێنەری هەمیشەیی ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان لە ڤیەنا لە کاردانەوە بە هەڕەشەکانی ئەم دواییەی ئەمریکا لەسەر بەرنامەی ئەتۆمی ئاشتیخوازانەی ئێران ، بە ناردنی نامەیەک بۆ ڕافائێل گرۆسی بەرپرسی گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی سەبارەت بە لێکەوتە مەترسیدارەکانی ئاسایی کردنەوەی ئەو هەڕەشەگەلە بۆ پێگەی ئاژانس و گرێبەستی جیهانی قەدەغەی پەرەپێدان هۆشداریی دا.



نوێنەری ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان لە بەشێک لە ئەو نامەیەدا جەختی کردووە: ئاسایی کردنەوەی ئاوەها هەڕەشەگەلێک، پێگەی ئاژانس دەخاتە مەترسیەوە و متمانەی نێودەوڵەتی لەسەر بنەمای تاقی کردنەوە و چاوەدێری لاواز دەکاتەوە. ئاوەها هەوڵگەلێکی بێ پەردە ئەبێ ئیدانە بکرێت و هۆکارەکانی ناچار بکرێن بە وەڵامدانەوە.















