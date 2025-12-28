سەرهەڵدانی عەلەوییەکان لە ڕۆژئاوا و ناوەڕاستی سووریا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ناڕەزایەتییەکان کە دروشمی ئایینی و داواکاری بۆ بژێوی و ئاسایشی لەگەڵدا بوو، کە لەلایەن هێزەکانی سەر بە حکومەتەوە ڕووبەڕووی توندوتیژانە بووەوە.

بە گردبوونەوە لە شەقامە سەرەکییەکان و گۆڕەپانەکان، خۆپیشاندەران داوای پاراستنی هاووڵاتیانی مەدەنی و کۆتاییهێنان بە پێشێلکارییەکانی مافی هاووڵاتیان و ئەو توندوتیژییانەیان کرد کە لەلایەن حکومەتەوە ئەنجام دەدرێن.

بەپێی ڕاپۆرتە مەیدانییەکان، لە شاری حومس، هاووڵاتییان لەسەر شەقامی "الخدری" کۆبوونەوە، هەروەها ژمارەیەک کەسیش لە ناوچەی "ئەین الکرم" لە جەرگەی حەما بەشدارییان لە دانیشتنی ئاشتیانەدا کرد.