هەوڵەکان بۆ کوژاندنەوەی ئاگرەکەی باکووری ئێران بەردەوامە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوو بەشگەلێک لە ناوچەی هەڵەمووتیی داستانی ئەلیت لە شاری چالووس تووشی ئاگرکەوتنەوە هات کە سەخڵەتی ڕێگە، هەڵەمووتبوون و هەروەها گەرمای هەوا و هەڵکردنی باگژ و ڕەشەبا، تەشەنەی بە ئاگرکە داوە.
لەو ماوەیەدا جگە لە هێزی خۆبەخشی خەڵکی، یەکینەکانی سەرچاوەگەلی سروشتی، فریاکەوان، بەسیج، سپا، ژینگەپارێزی، دوو کۆپتەر و دوو فرۆکەی ئیلۆشینیش هاتوونەتە ناوچەە بۆ کۆنتڕۆڵ و کوژاندنەوەی ئاگرەکە.
ڕۆژی ڕابردووش سەرۆکی ڕێکخراوی ژینگە، سەرۆکی ڕێکخراوی ئیدارەی قەیران و هەروەها سەرۆکی ڕێکخراوی سەرچاوەگەلی سروشتی و ئاوڕێژوانی لە ناوچەدا ئامادبوونە و لە نزیکەوە چاودێری و پەیجووریی ڕەوتی کۆژاندنەوەی ئاگرەکە بوون.
