جۆلانی ملیشیا ئۆیغۆرەکان ڕادەستی چین دەکاتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المیادین"، سەرچاوەگەلی سووری ڕایانگەیاند کە جۆلانی دەیەوێ ملیشیا ئۆیغۆرە ڕادەستی دەوڵەتی پێکەن بکاتەوە.
ئەوە لە کاتێکدایە کە پاش ڕووخانی بەشار، ئۆیغۆرەکان کە پێشتر لە ئەدلەب و لە چەندین گەڕەکی شاری جەسرولشوغووردا نیشتەجێىوون، بە ئاشکرا لە دیمەشقدا دەردەکەوتن و پێدەچێت ئەم بڕیارەی جۆلانی بەو هۆیە بێت کە بوونی ئۆیغۆرەکانی لە دەوڵەتی نوێی سووریادا بە جێی مەترسی زانیوە و هەوڵ دەدا بە ڕادەستکردنی ئەوان بە پێکەن، زلهێزانی جیهانی بەوە ڕازی بکات کە ئەو توانای کۆنتڕۆڵی ملیشیا بیانییەکانی هەیە و دەتوانێ پێش بە هەڕەشەی سەرووسنووری بگرێت.
