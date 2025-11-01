  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١٠ ١١:٣٤

پاگەندەی ناردنی پەیام لەلایەن واشنتۆنەوە بۆ ئێران وەدرۆ خرایەوە

پاگەندەی ناردنی پەیام لەلایەن واشنتۆنەوە بۆ ئێران وەدرۆ خرایەوە

ئێران پەیامێکی لەلایەن ئەمریکاوە بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانە ئەتۆمییەکان وەرنەگرتووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شوێنگیریەکان نیشانی دەدات هەواڵی بڵاو کراو سەبارەت بە ناردنی پەیامێک لەلایەن ئەمریکاوە بۆ ئێران، ڕاست نییە.

پێشتر، مێدیایەکی عێراقی کە پێشینەی پێکهێنان و بڵاو کردنەوەی ناوەرۆکی ناڕاستی هەبووە، پاگەندەی کردبوو کە ئێران لە ڕێگای عومانەوە پەیامێکی لە واشنتۆن پێگەییشتووە؛ پەیامێک کە بە وتەی ئەو سەرچاوەگەلە، پێوەندی بە دەستپێکردنەوەی دانوستانە ئەتۆمییە ڕاگیردراوەکان لە جوونی ڕابردوو بووە و تێیدا ئەمریکا ویستی خۆی بۆ دەسپێکردنەدوەی گفتوگۆ نوێیەکان و دەستخستنی ڕێککەوتنی نوێ لەگەڵ تاران دەربڕیوە.



News ID 57399

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت