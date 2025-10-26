قسەکانی مەسروور بارزانی لەسەر کەرکووک هەرا دەنێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕووسیا ئەلیەوم، مەسروور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان پاگەندەی کرد کە پارتەکەی ئامادەی وەرگرتنەوەی پارێزگای کەرکوکە.
ناوبراو لە کۆبوونەوەیەکی هەڵبژاردنی لە هەولێر زیادی کرد: دڵی خەڵکی کەرکووک بۆ هەرێمی کوردستان لێدەدات. ئێمەە ئەو ناوچە وەردەگرینەوە. جگە لە ئەوە مەخموور، زمار، شەنگال و خانەقینیش دەگەڕێندرێتەوە.
هەروەها پارتی ڕۆژی شەممەە لەسەر زەروورەتی ئارام کردنەدوەی دۆخەکە دوای ڕوودانی پێکدادانەکان و ئاژاوە لە ناوچەی ئەلتون کوبرا هەڵکەوتوو لە پارێزگای کەرکووک جەختی کرد.
لە بەیاننامەی ئەو پارتە هاتووە کە ئەو گۆڕانکاریانە کاریگەری لەسەر ڕەوتی هەڵبژاردنەکان نییە.
سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە هەڵوێستێکی جێگای سەیردا باسی جودایی خوازانە دێنێتە ئاراوە.
