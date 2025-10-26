  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٤ ١٣:٤٦

قسەکانی مەسروور بارزانی لەسەر کەرکووک هەرا دەنێتەوە

قسەکانی مەسروور بارزانی لەسەر کەرکووک هەرا دەنێتەوە

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە هەڵوێستێکی جێگای سەیردا باسی جودایی خوازانە دێنێتە ئاراوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕووسیا ئەلیەوم، مەسروور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان پاگەندەی کرد کە پارتەکەی ئامادەی وەرگرتنەوەی پارێزگای کەرکوکە.

ناوبراو لە کۆبوونەوەیەکی هەڵبژاردنی لە هەولێر زیادی کرد: دڵی خەڵکی کەرکووک بۆ هەرێمی کوردستان لێدەدات. ئێمەە ئەو ناوچە وەردەگرینەوە. جگە لە ئەوە مەخموور، زمار، شەنگال و خانەقینیش دەگەڕێندرێتەوە.

هەروەها پارتی ڕۆژی شەممەە لەسەر زەروورەتی ئارام کردنەدوەی دۆخەکە دوای ڕوودانی پێکدادانەکان و ئاژاوە لە ناوچەی ئەلتون کوبرا هەڵکەوتوو لە پارێزگای کەرکووک جەختی کرد.

لە بەیاننامەی ئەو پارتە هاتووە کە ئەو گۆڕانکاریانە کاریگەری لەسەر ڕەوتی هەڵبژاردنەکان نییە.

News ID 57343

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت