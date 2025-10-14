  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٢٢

دادگەی ئێران حوکمی سەرەتایی بۆ 2 سیخوڕی فەڕەنسی دەرکرد

دادگەی شۆڕشی تاران پاش پێداچوونەوە بە دۆسیەی دوو زیندانی فەڕەنسی کە بە تاوانی سیخۆڕی دەستگیر کراون، حوکمی سەرەتایی بۆ دەرکردن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە گێڕانەوە لە دەزگای داد، حوکمی سەرەتایی دۆسیەی دوو تاوانباری هاووڵاتی فەڕەنسی کە لە 18ی ڕەشەممەی 1401 دەستگیر کرابوون، لە لایەن دادوەری دۆسیەکان دەرکرا و بە پارێزەرانیان ڕاگەیێندرا.

بەپێی ئەو حوكمە کە پاش دەرکرانی سکاڵای 715 لاپەڕەیی و 7 دانیشتنی دادگە بە ئامادەبوونی دادستێن، تاوانباران، پارێزەران و وەرگێڕانی فەرمیی دادگە دەرکرا، هەر دوو تاوانبارەکە هاووڵاتیی فەڕەنسا و فەرمانبەری دەزگای هەواڵگریی فەڕەنسا و خەریکی ئەنجامدانی تاوانی سیخۆڕی بوونە، کە هەر لە سەرەتای دەستگیرییان لە تاوانەکەیان ئاگادار کرانەوە و پارێزەریان بۆ دیاری کرا و ئیزنی پەیوەندی لەگەڵ خیزانەکانیان بۆ ڕەخسا.

بەپێی حوکمی دادگەی سەرەتایی، یەک لە تاوانباران، 6 ساڵ زیندان بۆ تاوانی سیخۆڕی بۆ دەزگای هەواڵگریی فەڕەنسا، 5 ساڵ زیندان بە تاوانی ئاژاوەنانەوە و پیلان بۆ ئەنجامی تاوان لە دژی ئاسایشی ئێران و 20 ساڵ زیندان لە تاراوەی بە تاوانی هاوکاری هەواڵگرانە لەگەڵ ڕژیمی زایۆنی لە حوکمی موحاربەی پێدرا.

تاوانباری دووەمیش 10 ساڵ زیندان بۆ تاوانی سیخۆڕی بۆ دەزگای هەواڵگریی فەڕەنسا، 5 ساڵ زیندان بە تاوانی ئاژاوەنانەوە و پیلان بۆ ئەنجامی تاوان لە دژی ئاسایشی ئێران و 17 ساڵ زیندان لە تاراوەی بە تاوانی هاوکاری هەواڵگرانە لەگەڵ ڕژیمی زایۆنی لە حوکمی موحاربەی پێدرا.

