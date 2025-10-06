بەقایی: چی دیکە ڕێککەوتنی ئێران و ئاژانسی وزەی ئەتۆمی کاری پێناکرێت؛ هەڕەشەی تاران لە دوژمن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەقایی وتی: ئێران ئەندامی ڕێکخراوی NPT یە و ڕێککەوتنی پاراستنی پارێزراوی هەیە.

وتیشی: وەزیری دەرەوە بە ڕوونی ڕایگەیاندووە کە لە ئەگەری ڕوودانی هەر کارێکی دوژمنکارانە، لەوانەش سناپباک لە دژی ئێران، لێکتێگەیشتنی قاهیرە جێبەجێ ناکرێت. لە ئێستادا ناتوانرێت باس لە لێکتێگەیشتنی قاهیرە بکرێت وەک بنەمایەک بۆ هاوکارییەکانی ئێران لەگەڵ ئاژانس.

ئەوەشی وت کە بەرپرسیارێتی ئەم دۆخە ڕاستەوخۆ لە ئەستۆی ئەو سێ وڵاتە ئەوروپییەیە کە بڕیاریان دا ئەو لێکتێگەیشتنە پەسەند نەکەن.

ڕاشیگەیاند: بڕیاری چۆنیەتی مامەڵەکردن لە داهاتوودا پێویستە لەلایەن دامودەزگا باڵاکانەوە بدرێت، لەوانەش ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی.

ئیسماعیل باقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە هەروەها زیادی کرد: ڕژێمی زایۆنی وەک تاکە ڕژێمی تۆمەتبار بە جینۆساید لە لایەن دادگای تاوانی نێودەوڵەتی و دامودەزگا نێودەوڵەتییەکانی دیکە، بەردەوامە لە ئەنجامدانی قورسترین تاوانە نێودەوڵەتییەکان.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە ئاماژەی دا

لەم حاڵەتانەدا وەزارەتی دەرەوە، وەک کەناڵێکی دیپلۆماسی و پارێزەری بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی ئێران لە بواری دیپلۆماسیدا، بە دڵنیاییەوە بە هەموو توانای خۆیەوە بەدواداچوون بۆ هەر حاڵەتێک دەکات کە لەلایەن دەسەڵاتە سەربازی و ئەمنییەکانەوە ڕەوانەی ئێمە بکرێت.

هەروەک چۆن پێش هەڵگیرسانی شەڕ و دەستدرێژی سەربازی لە لایەن ڕژێمی زایۆنی و ئەمریکاوە، ئێمە چەندین جار هۆشداریمان داوە لە خراپ بەکارهێنانی ئاسمانی یان خاکی خاکی وڵاتانی دراوسێ لە لایەن ئەم ڕژیمە و ئەمریکا بۆ کردەوە دژی ئێران. ئەم هۆشدارییە بەردەوامە .

زیادیشی کرد: وڵاتانی دراوسێ ئاگاداری ئەوەن کە دانانی خاکی خۆیان لەبەردەستی لایەنی سێهەم بۆ هەر کارێکی نایاسایی و شەڕانگێزانە دژ بە سەروەری نیشتمانی و یەکپارچەیی خاکی ئێران پێشێلکارییەکی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکانە. وەک ڕێسایەک لەم جۆرە حاڵەتانەدا کۆماری ئیسلامی ئێران مافی خۆی بۆ وەڵامدانەوەی شیاو بەکاردەهێنێت.