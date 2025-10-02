ڕاگرتنی 19 پاپۆڕی کاروانی سەموود لەلایەن زایۆنییەکانەوە؛ جیهان تووڕە دەبێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلجەزیرە، سەرچاوەکانی هەواڵ ڕایانگەیاند کە ئیسرائیل لە هەوڵێکی نایاساییدا 19 پاپۆڕی هاوپەیوەند بە کاروان سەموودی راگرتووە.



وتەبێژی کاروانی سەموود وێڕای پشت ڕاست کردنەوەی ئەو هەواڵە ڕایگەیاند کە هەوڵی هێزی دەریایی ئیسرائیل بۆ ڕاگرتنی پاپۆڕەکانی هاوپەیوەند بە ئەو کاروانە نایاساییە.



کاردانەوەی گرووپە فەلەستینییەکان هاوپەیوەند بە ڕاگرتنی پاپۆڕەکانی کاروانی سەموود: ئەوە دزی دەریاییە



هێزی دەریایی ئیسرائیل بە ڕاگرتنی کاروانی سەموود لە ئاوە نێودەوڵەتییەکان، شەپۆلێک لە ئیدانە کردنی گرووپە فەلەستینیەکانی لێکەوتەوە؛ حەماس، جەهادی ئیسلامی ، فەتح ئەلئینتیفازە و موجاهدین ئەو هەوڵەیان دزی دەریایی و جەنایەت لە دژی مرۆڤایەتی وەسف کرد.

خۆپیشاندان لە ئیتالیا و کۆریای باشوور لە ئیدانە کردنی هێرشی ئیسرائیل بۆ پاپۆرەکانی کاروانی سەموود



خەڵکی ئیتالیا و کۆریای باشوور لە ئیدانە کردنی هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر پاپۆڕەکانی کاروانی سەموود و دەستگیر کردنی چالاکانی ئەو بوارە، خۆپیشاندانیان کرد.













