سزای لەسێدارەدان بۆ تاوانبارانی تۆڕی سیخوڕی مۆساد و مونافقین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر حسێن فازڵی هەریکەندی سەرۆکی گشتی دادگاکانی پارێزگای ئەلبورز وتی:دەنگی سەرەتایی دۆسیەی تۆڕی سیخوڕی 4 کەس هاوپەیوەند بە مۆساد و مونافقین لە کەرەج دەرکرا و دادگا دوو تاوانباری بە لەسێدارەدان و دوو تاوانباری دیکەی بە زیندانی سزا دا.





ناوبراو ڕایگەیاند ئەو چوار کەسە لەوانە دوو کەسی دانیشتووی کەرەج و ژن و مێردێکی دانیشتووی ئیسفەهان، لە ڕێگای تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان و سەفەر بۆ یەکێک لە وڵاتانی دراوسێی ڕۆژاوایی لەگەڵ یەکێک لە ئەفسەرەکانی ئیسرائیل پێوەندیان هەبووە و بۆ کار و چالاکی جۆراوجۆر پەروەردە کراون.





هەروەها زیادی کرد: دوو کەس لە ئەو گرووپە دوای چێ کردنی هوێژەری تەقینەوەیی و گواستنەوەیان بۆ شوێنی هاویشتنەکە، پێش لە هەر جۆرە هەوڵێک لەگەڵ 10 هاوێژەری تەقینەوەیی ئامادەی هاویشتن دەستگیر کران و هەر لە ڕێگای ئەوانەوە دوو کەسی دیکەش ناسرانەوە و دەستگیر کران.





