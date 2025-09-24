ئیتلاعاتی ئێران زانیاری نهێنی لە بۆمبە ئەتۆمییەکانی ئیسڕائیل بڵاو کردەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی ئیتلاعاتی ئێران فیلمێکی دیکۆمێنتاریی بە ناوی "نهێنی خانەی جاڵجاڵۆکە"، سەبارەت بە کردەوەکانی ڕژێمی زایۆنیستی، لە کەناڵی یەکی تەلەفزیۆنی فەرمی ئێران کردەوە.

خەتیب ڕڵیگەیاند 189 پسپۆڕی ئەتۆمی و سەربازی ئیسرائیلی دەستنیشانیان کردووە.

شوێنی سەربازی هەستیار کە لەلایەن یەکە مووشەکییەکانەوە کراوەتە ئامانج.

وەزیری ئیتلاعاتی ئێران ڕایگەیاند: بەشێکی کەم لە مێژووی ڕژیم و شاردنەوەی لایەنگرانی ئاشکرا بووە و سیاسەتی ناڕوونیی ئەتۆمی ڕژیم کۆتایی پێهاتووە.

زانیاری تەواو، لەوانەش ناو و تایبەتمەندی و ناونیشان و پەیوەندی کارکردنی ١٨٩ کەس لە پسپۆڕانی ئەتۆمی و سەربازیی ڕێژیم و پڕۆژەکانی پەیوەست بە هەریەکەیان، دۆزراونەتەوە و ئەم لیستە هێشتا لە بەردەوامە.

ئەو زانیاریانەی دەستکەوتوون وردەکاری وردی شوێنە سەربازییە هەستیارەکان لەخۆدەگرن کە دوو بەکارهێنانیان هەیە، کە هەندێکیان لە شەڕی ١٢ ڕۆژەدا کراونەتە ئامانج دوای ئەوەی کۆدەکانیان ڕادەستی یەکە مووشەکییەکانی وڵات کران.

پڕۆژەی هاوبەش لەگەڵ ئەمریکا و هەندێک وڵاتی ئەوروپی، هەروەها زانیاری تەواو سەبارەت بە پێکهاتەی ئیداری و ئەوانەی دەستیان لە چەکی ئەتۆمیدا هەیە.

هەروەها لیستی ناوی توێژەران و بەڕێوەبەرە باڵاکانی پڕۆژەکانی دژە چەکی مرۆیی، لەوانەش زانایانی ئەمریکی و ئەوروپی لە پڕۆژە پەیوەندیدارەکاندا، لەگەڵ ناونیشانی دامەزراوەکانیان و کۆمپانیاکانیان و سەرجەم هاوکارەکانیان، لەم بەڵگەنامانەشدا بەردەستە.