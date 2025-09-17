دەسخۆشی لە هەوڵی سەرسووڕهێنەر و هەڵسوکەوتی شیاوتان دەکەم

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوای قارەمانێتی هەڵبژاردەی نەتەوەیی زۆرانی ئازاد لە کێبڕکێیە جیهانییەکانی 2025، ئایەتوڵڵا خامنەیی لە پەیامێکدا لە هەوڵی سەرسووڕهێنەر و هەڵسوکەتی شیاوی قارەمانانی زۆرانی ئازادی ئێران دەسخۆشی کرد.

دەقی پەیامەکەی ڕێبەری ئێران بە شێوەی خوارەوەیە:



«بسم الله الرّحمن الرّحیم

لە قارەمانێتی جیهانی هەڵبژاردەی زۆران بە بۆنەی هەوڵی سەرسووڕهێنەر و پاشان هەڵسوکەوتی شیاویان دەسخۆشی دەکەم. تێکەڵ بوونی هێز و مەعنەویەت، بایەخی زۆر بەرز دەخولقێنێت. سپاس بۆ ئێوە و دەستان خۆش بێت.

سەید عە لی خامنه‌یی

۲۵ ی خەرمانانی ۱۴۰۴»

هەڵبژاردەی نەتەوەیی زۆرانی ئازادی ئێران دوای 12 ساڵ بووە قارەمانی کێبڕکێیە جیهانییەکان و شەشەمین قارەمانێتی ئێرانی لە مێژووی ئەو کێبڕکێیانە تۆمار کرد.





