هەڵبژاردەی نیشتمانی زۆرانی ئازادی ئێران بووە پاڵەوانی جیهان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە،حاڵێکدا کە یەک ڕۆژ ماوە پێش کۆتایی هاتنی ڕکابەری پاڵەوانیی زۆرانی جیهان و دوای ١٢ ساڵ؛ ئەمەش لە کاتێکدایە کە هەڵبژاردەی نیشتمانی هێشتا شانسی بەدەستهێنانی میدالیای زێڕی هەیە، ئێران بووە پاڵەوانی جیهان.

هەڵبژاردەی نەتەوەیی زۆرانبازی ئازادی ئێران لە پێشبڕکێی ٨ کێشی کێبڕکێی جیهانی ٢٠٢٥ لە شاری زاگرێبی پایتەختی کرواتیا، یەک میدالیای زێڕ، یەک زیو و سێ میدالیای برۆنزی بەدەستهێنا و نازناوی پێشوەختەی پاڵەوانێتی جیهانی لە سەرووی ئەمریکاوە بەدەستهێنا.

سبەی هێشتا ئێران یاری ماوە و دەتوانێ دوو زێڕی دیکە وەدەست بێنێت.