هەڵبژاردەی نیشتمانی زۆرانی ئازادی ئێران بووە پاڵەوانی جیهان

هەڵبژاردەی نیشتمانی زۆرانی ئازادی ئێران نازناوی پاڵەوانێتی بەدەستهێنا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە،حاڵێکدا کە یەک ڕۆژ ماوە پێش کۆتایی هاتنی ڕکابەری پاڵەوانیی زۆرانی جیهان و دوای ١٢ ساڵ؛ ئەمەش لە کاتێکدایە کە هەڵبژاردەی نیشتمانی هێشتا شانسی بەدەستهێنانی میدالیای زێڕی هەیە، ئێران بووە پاڵەوانی جیهان.

هەڵبژاردەی نەتەوەیی زۆرانبازی ئازادی ئێران لە پێشبڕکێی ٨ کێشی کێبڕکێی جیهانی ٢٠٢٥ لە شاری زاگرێبی پایتەختی کرواتیا، یەک میدالیای زێڕ، یەک زیو و سێ میدالیای برۆنزی بەدەستهێنا و نازناوی پێشوەختەی پاڵەوانێتی جیهانی لە سەرووی ئەمریکاوە بەدەستهێنا.

سبەی هێشتا ئێران یاری ماوە و دەتوانێ دوو زێڕی دیکە وەدەست بێنێت.

