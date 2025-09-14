  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٢٣ ٢١:٥٤

هاوکاریی ئەمنیی ئێران و عێراق تەنگی بە قاچاخچیان هەڵچنیوە

وەزیری ناوخۆی عێراق لە کۆبوونەوەی هاوبەش لەگەڵ فەرماندەی گشتیی هێزی ئینتیزامی کۆماری ئیسلامی لە بەغدا وتی: هاوکاری ئەمنیی دوو وڵات بۆتە هۆی دەستگیریی قاچاخچیانی مەترسیداری ماددەی هۆشبەری.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە دیدار و کۆبوونەوەی ئەوڕۆ (یەکشەممە 23ی خەرمانان)ی عەبدولئەمیر شمری، وەزیری ناوخۆی عێراق و ئەحمەدڕەزا ڕادان فەرماندەی گشتیی هێزی ئینتیزامی کۆماری ئیسلامی بە بەشداریی فەرماندەگەلی ئێرانی و عێراقی لە شاری بەغدا، لایەنەکان پرسگەلێکی گرینگ و لەوان تۆکمەی هاوکارییەکان لە بواری بەرەنگاربوونەوەی تاوانی سەرووسنووری، گۆڕینەوەی ئەزموون و زانیارییەکان، چالاک‌کردنەوەی ڕێککەوتنەکان، دیاری‌کردنی بوار و خشتەگەلی کاتبەندی بۆ دەستەبەرکرانی ڕاپەڕاندنی ڕێککەوتنەکان و وەدی‌هێنانی ئامانجەکانیان لێک دایەوە.

هەر لەو دیدارەدا وەزیری ناوخۆی عێراق جختی لە هاوئاهەنگی و هاوکارییەکان لە نێوان بەغدا و وڵاتانی دراوسێ بۆ وەدی‌هێنانی ئاسایشی هاوبەش کرد و وتی: هیچ وڵاتێک ناتوانێ بەدوو‌ر لە وڵاتانی تر بژیت و سەقامگیر بێت.

ناوبراو هەروەها هاوکارییە ئەمنییەکانی ئێران و عێراق لە بواری بەرەنگاربوونەوەی قاچاخی ماددەی هوشبەری نرخاند و وتیشی: ئەو هاوکارییانە بۆتە هۆی دەستگیرکرانی قاچاخچیانی مەترسیداری و پێوشوێن‌گیراوەی جیهانی.

