هاوکاریی ئەمنیی ئێران و عێراق تەنگی بە قاچاخچیان هەڵچنیوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە دیدار و کۆبوونەوەی ئەوڕۆ (یەکشەممە 23ی خەرمانان)ی عەبدولئەمیر شمری، وەزیری ناوخۆی عێراق و ئەحمەدڕەزا ڕادان فەرماندەی گشتیی هێزی ئینتیزامی کۆماری ئیسلامی بە بەشداریی فەرماندەگەلی ئێرانی و عێراقی لە شاری بەغدا، لایەنەکان پرسگەلێکی گرینگ و لەوان تۆکمەی هاوکارییەکان لە بواری بەرەنگاربوونەوەی تاوانی سەرووسنووری، گۆڕینەوەی ئەزموون و زانیارییەکان، چالاک‌کردنەوەی ڕێککەوتنەکان، دیاری‌کردنی بوار و خشتەگەلی کاتبەندی بۆ دەستەبەرکرانی ڕاپەڕاندنی ڕێککەوتنەکان و وەدی‌هێنانی ئامانجەکانیان لێک دایەوە.

هەر لەو دیدارەدا وەزیری ناوخۆی عێراق جختی لە هاوئاهەنگی و هاوکارییەکان لە نێوان بەغدا و وڵاتانی دراوسێ بۆ وەدی‌هێنانی ئاسایشی هاوبەش کرد و وتی: هیچ وڵاتێک ناتوانێ بەدوو‌ر لە وڵاتانی تر بژیت و سەقامگیر بێت.

ناوبراو هەروەها هاوکارییە ئەمنییەکانی ئێران و عێراق لە بواری بەرەنگاربوونەوەی قاچاخی ماددەی هوشبەری نرخاند و وتیشی: ئەو هاوکارییانە بۆتە هۆی دەستگیرکرانی قاچاخچیانی مەترسیداری و پێوشوێن‌گیراوەی جیهانی.