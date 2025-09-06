بەڵگەفیلمێک لەبارەی کلیموڵڵا تەوەحودی لە بێجنۆرد نمایش کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فیلمی بەڵگەیی "وەک مەرخ" بە ئاوڕدانەوە لە هەوڵە زانستی و فەرهەنگییەکانی مامۆستا کەلیموڵڵا تەوەحودی، بەشگەلێک لە توێژینەوەکانی ئەو مامۆستا و توێژەرە کوردەی لە بوارەکانی مێژوو، ئەدەبیات و کەلتووری کورمانجی نمایش دا.
تەوەحودی خۆی لە پەراوێزی نمایشی بەڵگەفیلمی "وەک مەرخ" بە داکۆکی لە پێگەی فەرهەنگ و کولتوور لە شوناسی نیشتمانی و نەتەوەییدا، وتی: لە ماوەی تەمەنمدا بۆ کەلتووری ئێرانی کارم کردووە و شانازی پێوە دەکەم؛ دەبێ هەموو خۆمان تورخانی ئێران بکەین و لەو پێناوەدا هەنگاو بنێین.
