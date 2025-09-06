  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٥ ٢١:٥٩

بەڵگەفیلمێک لەبارەی کلیموڵڵا تەوەحودی لە بێجنۆرد نمایش کرا

فیلمی بەڵگەیی "وەک مەرخ" لەبارەی ژیانی کەلیموڵڵا تەوەحودی، نووسەر و توێژەری ناسراوەەی کوردی خوراسان، لە بێجنۆرد نمایش کرا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فیلمی بەڵگەیی "وەک مەرخ" بە ئاوڕدانەوە لە هەوڵە زانستی و فەرهەنگییەکانی مامۆستا کەلیموڵڵا تەوەحودی، بەشگەلێک لە توێژینەوەکانی ئەو مامۆستا و توێژەرە کوردەی لە بوارەکانی مێژوو، ئەدەبیات و کەلتووری کورمانجی نمایش دا.

تەوەحودی خۆی لە پەراوێزی نمایشی بەڵگەفیلمی "وەک مەرخ" بە داکۆکی لە پێگەی فەرهەنگ و کولتوور لە شوناسی نیشتمانی و نەتەوەییدا، وتی: لە ماوەی تەمەنمدا بۆ کەلتووری ئێرانی کارم کردووە و شانازی پێوە دەکەم؛ دەبێ هەموو خۆمان تورخانی ئێران بکەین و لەو پێناوەدا هەنگاو بنێین.

