ئاژانسی وزەی ئەتۆمی: سیخۆریمان لە ئێران کردووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە بەشێک لە ڕاپۆرتی وەرزیی خۆیدا کە لە لایەن لاورێنس نۆرمەن، هەواڵنێری ڕۆژنامەی واڵ‌ستریت ژۆڕناڵدا لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا بلاو بۆتەوە، دانی بەوەدا نا کە ئێران 2 پشکێنەری ئەو ئاژانسەی بە هۆی گواستنەوە بەشێک لە بەڵگە نهێنییەکانی سایتی فۆردۆ لە ئێرانەوە بۆ ڤییەن، وەلاوە ناوە.

ئاژانسی ئەگەرچی دان بەو هەڵەیەدا دەنێ، بەڵام بڕیاری ئێرانی بە بڕیارێکی ناڕەوا دەزانێ و ئیدعا دەکات: ئەو بەڵگەیانە بریتی لە وەسفی ناوخۆی دامەزاروەکە بووە و لەباری ناوەڕۆکەوە مەترسییەکی بۆ دامەزراوەکە بەدواوە نەبووە.