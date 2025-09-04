  1. جیهان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٣ ٠٩:٣٠

ئەندامی دەستەی یەکگرتوویی نێودەوڵەتی "سەمود" بۆ مێهر:

بۆ شکاندنی گەمارۆی غەززە لە هەڕەشەکانی ئیسرائیل ناترسێین

حەسەن ئاقاجانی یەکێک لە بەشداربووانی دەستەی یەکگرتوویی نێودەوڵەتی سەموود لە گفتوگۆ لەگەڵ مێهر وتی: چالاکییە خەڵکییەکان تەنیا بۆ بەرەنگار بوونەوەی گەمارۆی غەززەیە.

ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی نێودەوڵەتی: دەستەی یەکگرتوویی نێودەوڵەتی سەموود کە بە زیاتر لە 70 پاپۆڕ لە 44 وڵاتی جیهانەوە ڕۆژی یەکشەممە 9 ی خەرمانانی 1404 بە ئامانجی یارمەتی مرۆڤدۆستانە، مادەی خۆراکی، دەرمان و دەنگدانەوەی دەنگی خەڵکی فەلەستین بە کۆمەڵگای جیهانییە بۆ شکاندنی گەمارۆی غەززە بەرەو ئەو کەرتە کەوتنەڕێ.

هاوپەیمانی جیاوازی نێودەوڵەتی بریتی لە " دەستەی ئازادی"، "بزووتنەوەی جیهانی غەززە"، "کاروانی سەموود" و "سەموود نوسانتارا" ی مالیزیا لە ئەو دەستە بەشدارن. هەروەها کەسایەتیگەلێک وەکوو گرتا تونبرگ، ماریانا مورتگوا و دیکەی چالاکی ژینگە و مافی مرۆڤ لە ئەو جووڵەیە بەشدارن. بەشداربووان ڕایانگەیاندووە کە دەیان پاپۆڕی دیکە لە تونس و وڵاتانی مەدیتەرانەوە لە ڕۆژی چوارەمی سیپتەمبەر چوونەتە ڕیزی ئەو دەستەوە و لە بارسلۆنای ئیسپانیاوە بەرەو کەناراوەکانی غەززە کەوتوونەتەڕێ.
لە هەمان پێوەندیدا حەسەن ئاقاجانی نوێنەری کاروباری نێودەوڵەتی حەوزەی هونەری کە یەکێک لە بەشداربووانی ئەو هەڵمەتە دەریاییەیە، لە گفتوگۆ لەگەڵ هەواڵنێری مێهر، وتی: سەموود دوای مادلین و حەنزەلە، سێهەم کاروانی خەڵکییە کە لە ڕێگای دەریاوە بۆ شکاندنی گەمارۆی غەززە و ڕاکێشانی ڕای گشتی جیهان بۆ سەر دۆخی گەلی فەلەستین بەرەو ئەو ناوچە بەڕێکەوتووە.

بە وتەی ئاقاجانی، چالاکییەکانی خەڵک تەنیا ڕێگای بەرەنگار بوونەوەی گەمارۆکانی غەززە و ڕزگار کردنی ژنان و منداڵانی فەلەستینییە. سەموود بەبەکارهێنانی ئەزموونی کاروانە دەریاییە پێشووەکان بەرەو ئەو ناوچە کەوتووەتەڕێ تا گەمارۆکان بشکنێت و یارمەتی دەرمانی و خۆراکی بگەیێنێتە خەڵکی غەززە.

ناوبراو بە وتنی ئەوەی کە سەموود بە واتای خۆڕاگری و بەرخۆدانە، وتی: بەشداری بەشداربووان لە ئەکتەرەکانی هالیڤوودەوە بگرە تا چالاکی کۆمەڵایەتی لە تونس بۆ تەڤل بوون بە ئەو کاروانە ڕۆژبەڕۆژ زیاد دەکات و هەڵ دەدەن لە ڕێگای تونسەوە بەرەو فەلەستینی داگیرکراو بڕۆن.

هەروەها وتیشی: ئەوان پەروەردە کراون تا بتوانن بەرەوڕووی هەر جۆرە سیناریۆیەک ببنەوە کە لەوانەیە لەلایەن ئیسرائیلەوە بەرەوڕووی ببنەوە. لە قەدەغەی چوونی ئەو کاروانەوە بگرە تا هێرش و گەمارۆدانیان. ئەو کەسانە جپرێک پەروەردە کراون کە بتوانن گەمارۆکان بشکێنن و یارمەتییەکان بگەیێننە دەستی خەڵکی غەززە.


ئاقاجانی جەختیشی کرد: ئامانجی ئەو کەسانە سڤیل و ئاشتیخوازانەیە. بەشداربووانیش لە باری ئایینیەوە یەکدەست نین و موسڵمان و ناموسڵمانیان تێدایە. بەڵام ئەوەی کە لە هەموویاندا هاوبەشە ئەوەیە کە ڕایانگەیاندووە لە ئیسرائیل ناترسن و گیانی ئێمە لە گیانی خەڵکی غەززە بەنرختر نییە.


