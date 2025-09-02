هوشداری زانایەکی کورد بە وڵاتانی ناوچە؛ پاش غەزە نۆرەی ئێوەیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە شەهاب، عەلی قەردەداغی سەرۆکی یەکێتی جیهانی زانایانی موسڵمان، هوشداری دا: ئەوڕۆکە غەزە بوردۆمان دەکرێت و سبەی دەستدرێژییەکانی ڕژیمی ملهۆر بۆ سەر پایتەختی وڵاتانی تر دەبینن.

وتیشی: ئەو وڵاتانە دەکەونە بەر دەستدرێژیی تلاڤیڤ کە هیچکات بیریان نەدەکردەوە کە پریشکەی دوژمنایەتییەکانی ئیسرائیل ئەوانیشی بەر کەوێت.

قەرەداغی، ئاماژەی بەوەش دا: من چەند جار هوشدارم پێداون، ئەوڕۆکە داکۆکی لە غەزە بکەن، چونکە پاڵپشتی لە غەزە بە واتای داکۆکی لە خۆتان هەمبەر بە دوژمنە و ئەوڕۆش پێتان دەلێم کە خۆتان بپارێزن، چونکە ئەو ڕۆژە نزیکە و بەر لەوە ئاگر هەموو لایەک تێوە گلێنێت، هەمبەر بەو مەترسییە هوشیار بن.