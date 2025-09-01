پزشکیان: وڵاتانی ئەندامی شانگهای مامەڵە بە دۆلار کەم بکەنەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە لوتکەی شەنگەهای پڵەس، سەرۆک کۆماری ئێران سێ پێشنیاری پێشنیار کرد بۆ کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی سزا نایاساییەکان لەسەر کارلێکی ئابووری ئەندامان و وتی: "حیساباتە تایبەتەکانی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای" پێویستە جێبەجێ بکرێن.

، لە بەشێک لە وتارەکانی لە لوتکەی شەنگەهای پڵەس سەبارەت بە بەهێزکردنی هاوکارییە داراییەکان بۆ کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی گەمارۆ نایاساییەکان لەسەر کارلێکی ئابووریی ئەندامان، مەسعوود پزشکیان، کۆماری ئیسلامیی ئێران پێشنیاری ئەوە دەکات کە دەستپێشخەریی "حیساباتە تایبەتەکانی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای" وەک میکانیزمێکی کردەیی بۆ بەهێزکردنی هاوکارییە داراییەکان بەهێز بکرێت.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەم دەستپێشخەرییە لەسەر سێ بنەمای سەرەکی دامەزراوە: یەکێکیان: فراوانکردنی حیسابات بە دراوە نیشتمانییەکان و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە دۆلار لە ئاڵوگۆڕی ئەندامەکاندا؛ دووەم: دەستپێکردنی ژێرخانی دیجیتاڵی باو و بەکارهێنانی دراوە دیجیتاڵییەکانی بانکی ناوەندی بۆ پارەدانی سەلامەت و دروست؛ و سێیەم: دروستکردنی سندوقێکی فرەلایەنەی گۆڕینەوەی دراو بۆ پشتگیریکردنی ئەو وڵاتانەی کە بەرکەوتەی فشاری سزاکان یان قەیرانی نەختینەیی بوون.

و هەروەها مامەڵە نەکردنی زۆر بە دۆلار و مامەڵە کردن بە دراوی نیشتمانی وڵاتانی ئەندامی شانگهایە.