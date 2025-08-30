نوێترین پەیامی "قسام" بە وێنە بۆ تێلاڤیڤ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە مەعا، کەتیبەکانی قسام لە نوێترین پەیامی خۆیدا بە بڵاو کردنەوەی وێنەی یەکێک لە دیلە ئیسرائیلییەکان، نووسی: وەبیری ئەو کەسانە دەهێنینەوە کە فەرامۆش دەکەن... مەرگ یان دیلی.
ئەو وێنە لە کاردانەوە بە بەربڵاو بوونەوەی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر غەززە بۆ داگیر کردنی ئەو شارە.
شەوی ڕابردووش لە سێ ئۆپراسیۆندا، هێزەکانی بەرخۆدان لە گەڕەکی زەیتوون لانیکەم 2 سەربازی ئیسرائیلی کوژران و 11 کەسی دیکە بریندار بوون.
لە ئەو ئۆپراسیۆنە چوار سەربازی ئیسرائیلیش شوێن بزر بوون کە لەوانەیە بەدیل گیرابن.
کەتیبەکانی قسان بە بڵاو کردنەوەی پەیامێکی وێنەیی هۆشداریی دایە سەربازانی ئەرتەشی ئیسرائیل.
