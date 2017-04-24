به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، ماڵپه‌ڕی ویکی لیکس به‌ بڵاو کردنه‌وه‌ی وێنه‌یه‌ک له‌ تویتێر ئاشكرای کرد که‌ ڕێکخراوی هه‌واڵگری ئه‌مریکا (سیا) به‌ دانانی چه‌ند ئامێرێک له‌ سه‌ر جه‌سته‌ی ئاژه‌ڵه‌کان، وه‌ک پشیله‌ کاری سیخۆڕی له‌ جیهاندا ده‌کات.

به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌ی ویکی لیکس، ڕێکخراوی سیا باتری له‌ گوێچکه‌ی پشیله‌کان داده‌نێت، هه‌روه‌ها مایکرۆفنێک بۆ ده‌نگ تۆمار کردن له‌ گوێی ئه‌م ئاژه‌ڵه‌دا ده‌شارێته‌وه‌ و به‌ چه‌ند سیمێک ده‌یبه‌ستێته‌وه‌ به‌و شوێنه‌ی که‌ ده‌بێت ده‌نگه‌کان تۆمار بکات.

ویکی لیکس له‌ حاڵێکدا ئه‌م هه‌واڵه‌ ئاشكرا ده‌کات که‌ ڕێکخراوی سیا چه‌ند ڕۆژ به‌ر له‌ ئێستا ڕایگه‌یاند بوو که‌ داواکاری گشتی ئه‌مریکا ده‌یه‌وێت به‌ مه‌به‌ستی ده‌ستگیر کردنی جولیان ئاسانژ که‌یسێکی نوێ له‌ دژی ئه‌م ڕۆژنامه‌ نووسه‌ بکاته‌وه‌.