به‌ ڕاپۆرتی ئاژاسنی مێهر له‌ ئه‌لجه‌زیره‌، به‌ هۆی بڵاو بوونه‌وه‌ی ده‌نگۆی ته‌قینه‌وه‌ی بۆمبێک له‌ نێو زیاره‌تکاره‌کانی مه‌زاری ئیمام موسا کازم (د.خ) له‌ به‌غدا یه‌ک که‌س کوژراوه‌ و زیاد له‌ ۲۵۰ که‌سیش بریندار بوون.

سه‌ر له‌ به‌یانی ئه‌مڕۆ، که‌سێک له‌ ناو مه‌زاری ئیمام موسا کازم له‌ به‌غدا هاواری کرد که‌ بۆمبێک له‌ ناو مه‌زاره‌کدا چێندراوه‌ و چه‌ند خوله‌کی دیکه‌ ده‌ته‌قێته‌وه‌، ئه‌مه‌ش بووه‌ هۆی ئه‌وه‌ی که‌ زیاره‌تکاره‌کانی ناو ئه‌م مه‌زاره‌ هه‌موویان بپه‌شۆکێن و به‌ره‌و ده‌ره‌وه‌ ڕابکه‌ن.

به‌ هۆی ڕاکردنی خه‌ڵک و تۆقینیان له‌ هێرشێکی تیرۆریستی ژماره‌یه‌کی زۆر له‌ شارۆمه‌ندانی عێراقی که‌وتنه‌ ژێر ده‌ست و پا و هه‌ر به‌م هۆیه‌شه‌وه‌ یه‌ک که‌س کوژراوه‌ و زیاد له‌ ۲۵۰ که‌س بریندار بوون.

سه‌رچاوه‌یه‌کی ئاگادار له‌ هێزه‌ ئه‌منییه‌کانی عێراق ڕایگه‌یاند که‌ پۆلیسی به‌غدا ئه‌و که‌سه‌ی که‌ ئه‌م ده‌نگۆی له‌ مه‌زاره‌که‌دا بڵاو کردووه‌ته‌وه‌ و ده‌ستگیر کردووه‌ و به‌ پێی یاسا ڕاده‌ستی دادگا ده‌کرێت تاکوو لێکۆڵینه‌وه‌ لێبکرێت.