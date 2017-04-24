  1. ڕامیاری
AP ١٣٩٦ گوڵان ٤ ١٣:٢٩

کەمێک پێش ئێستا؛

ته‌قینه‌وه‌ لە مه‌زاری ئیمام موسا کازم/ ۲۵۰ کوژراو و بریندار

ته‌قینه‌وه‌ لە مه‌زاری ئیمام موسا کازم/ ۲۵۰ کوژراو و بریندار

به‌ هۆی بڵاو بوونه‌وه‌ی ده‌نگۆی ته‌قینه‌وه‌ی بۆمبێک له‌ نێو زیاره‌تکاره‌کانی مه‌زاری ئیمام موسا کازم (د.خ) له‌ به‌غدا یه‌ک که‌س کوژراوه‌ و زیاد له‌ ۲۵۰ که‌سیش بریندار بوون.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژاسنی مێهر له‌ ئه‌لجه‌زیره‌، به‌ هۆی بڵاو بوونه‌وه‌ی ده‌نگۆی ته‌قینه‌وه‌ی بۆمبێک له‌ نێو زیاره‌تکاره‌کانی مه‌زاری ئیمام موسا کازم (د.خ) له‌ به‌غدا یه‌ک که‌س کوژراوه‌ و زیاد له‌ ۲۵۰ که‌سیش بریندار بوون.

سه‌ر له‌ به‌یانی ئه‌مڕۆ، که‌سێک له‌ ناو مه‌زاری ئیمام موسا کازم له‌ به‌غدا هاواری کرد که‌ بۆمبێک له‌ ناو مه‌زاره‌کدا چێندراوه‌ و چه‌ند خوله‌کی دیکه‌ ده‌ته‌قێته‌وه‌، ئه‌مه‌ش بووه‌ هۆی ئه‌وه‌ی که‌ زیاره‌تکاره‌کانی ناو ئه‌م مه‌زاره‌ هه‌موویان بپه‌شۆکێن و به‌ره‌و ده‌ره‌وه‌ ڕابکه‌ن.

به‌ هۆی ڕاکردنی خه‌ڵک و تۆقینیان له‌ هێرشێکی تیرۆریستی ژماره‌یه‌کی زۆر له‌ شارۆمه‌ندانی عێراقی که‌وتنه‌ ژێر ده‌ست و پا و هه‌ر به‌م هۆیه‌شه‌وه‌ یه‌ک که‌س کوژراوه‌ و زیاد له‌ ۲۵۰ که‌س بریندار بوون.

سه‌رچاوه‌یه‌کی ئاگادار له‌ هێزه‌ ئه‌منییه‌کانی عێراق ڕایگه‌یاند که‌ پۆلیسی به‌غدا ئه‌و که‌سه‌ی که‌ ئه‌م ده‌نگۆی له‌ مه‌زاره‌که‌دا بڵاو کردووه‌ته‌وه‌ و ده‌ستگیر کردووه‌ و به‌ پێی یاسا ڕاده‌ستی دادگا ده‌کرێت تاکوو لێکۆڵینه‌وه‌ لێبکرێت.

News ID 9572

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