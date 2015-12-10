به‌ راپۆرتی ئاژانسی مێهر، ئه‌میر ئه‌حمه‌د ڕه‌زا پوورده‌ستان له‌ په‌راوێزی بوخاکسپاردنی ته‌رمی ۶ شه‌هیدی تازاه‌ دۆزراوه‌ی سه‌رده‌می به‌ره‌ڤانی پیرۆز که‌ ئه‌مڕۆ له‌ ستادی هێزی زه‌وینی ئه‌رته‌شی به‌ڕێوه‌چوو، به‌ هه‌واڵنێرانی وت: به‌ له‌به‌رچاوگرتنی هه‌ڕه‌شه‌کان و ئه‌وه‌ی که‌ گرووپه‌ تیرۆریستیه‌ ته‌کفیرییه‌کان ئه‌کته‌رانی ئه‌م گۆره‌پانه‌ن، هێزی زه‌وینیی ئه‌رته‌ش مانۆڕی کاردانه‌وه‌ی خێرا به‌ڕێوه‌ده‌بات.

ئه‌میر پوورده‌ستان به‌ ئاماژه‌ به‌وه‌ی له‌گه‌ڵ هێزی ئینتزامی ئێران گفتوگۆیان کردووه‌ و پێده‌چێت ئه‌م مانۆڕه‌ هاوبه‌ش به‌ڕێوه‌بچێت له‌ نیوان ئه‌رته‌ش و هێزی ئینتزامی ئێران، وتی: ده‌مانه‌وێت به‌شێکی که‌م له‌ ده‌سه‌ڵات و هێزی سه‌ربازانی کۆماری ئیسلامی ئێران ده‌ربخه‌ین.

فه‌رمانده‌ی هێزی زه‌وینی ئه‌رته‌شی ئێران له‌ ولام به‌ پرسیاری هه‌واڵنێری مێهر سه‌باره‌ت به‌و جیهازاته‌ی که‌ ئێران بڕیاره‌ له‌ ڕووسیای بکرێت، وتی: سیسته‌می ئێس ۳۰۰ خه‌ریکه‌ راده‌ستی ئێران ده‌کرێت و پلانمان به‌ده‌سته‌وه‌یه‌ بۆ کرینی تانکی T۹۰ی ڕووسی و په‌ره‌یش ده‌ده‌ین به‌ کڕینی جیهازاتی سه‌ربازی له‌ رووسیا.