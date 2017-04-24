به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ ڕۆیترز، سه‌رۆکی گرووپی تیرۆریستی ئەلقاعیده‌ له‌ تۆمارێکی ده‌نگیدا داوای له‌ تیرۆریسته‌کانی سووریا کرد تاکوو به‌ره‌و شه‌ڕی چریکی له‌گه‌ڵ دوژمنه‌کانیان بڕۆن.

ئه‌و له‌ په‌یامه‌که‌ی خۆیدا به‌شار ئه‌سه‌د، سه‌رۆک کۆماری سووریا و هاوپه‌یمانه‌کانی به‌ تایبه‌ت ئێرانی به‌ دوژمنی تیرۆریسته‌کان ناو برد.

ئیمه‌ن زه‌واهری له‌م تۆماره‌ ده‌نگییه‌دا که‌ له‌ ئینترنت بڵاو کرایه‌وه‌ داوای له‌ تیرۆسیته‌کان کردووه‌ که‌ دان به‌ خۆیاندا بگرن و دڵگران نه‌بن و خۆیان بۆ شه‌ڕێکی درێژ له‌گه‌ڵ هاوپه‌یمانی دژه‌ داعش به‌ ڕێبه‌ری ئه‌مریکا و هێزه‌کانی سه‌ر به‌ ئێران ئاماده‌ بکه‌ن.

سه‌رۆکی گرووپی تیرۆریستی زیادی کرد: لاینگرانی ئێمه‌ له‌ شام ده‌بێت خۆیان بۆ شه‌ڕێکی دوور و درێژ له‌گه‌ڵ سه‌لیبییه‌کان، شیعه‌کان و عه‌له‌وییه‌کان ئاماده‌ بکه‌ن.

زه‌واهری هه‌روه‌ها پاگه‌نده‌ی کرد که‌ جیهادییه‌کان له‌ لایه‌ن دوژمنه‌وه‌ کراونته‌ ئامانج چون ئه‌وان ده‌یانه‌وێت حکومه‌تێکی ڕاسته‌قینه‌ی ئیسلامی له‌ سووریا دابمه‌زرێنن.

ئه‌و هه‌روه‌ها له‌ تیرۆریسته‌کان له‌ سووریا داوای کردووه‌ تاکوو له‌ شه‌ڕی ناوخۆیی خۆیان دوور به‌خنه‌وه‌ و به‌م په‌ڕاوێزکه‌وتنه‌ له‌وه‌ زیاتر مۆڵه‌ت به‌ سه‌رکه‌وتنی دوژمنه‌کانی ئیسلام نه‌ده‌ن.

ڕۆیترز ئاماژه‌ی داوه‌ که‌ هێشتا ڕوون نییه‌ که‌ ئه‌م تۆماره‌ ده‌نگییه‌ له‌ چ کاتێکدا تۆمار کراوه‌.