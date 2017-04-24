به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، دوێنی به‌ ئاماده‌ بوونی دوو لێژنه‌ی ئێرانی و چینی، ڕێککه‌وتنی "دووباره‌ داڕشتنه‌وه‌ی ڕئاکتۆری ئه‌راک" واژۆ کرا.

به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌، ئه‌م ڕێککه‌وتنه‌ له‌ باڵوێزخانه‌ی ئێران له‌ ته‌نیشت بینای نه‌ته‌وه‌ یه‌کگرتووه‌کان له‌ نێوان لێژنه‌ی ڕێکخراوی ناڤۆکی ئێران و کۆمپانیایه‌کی چینی واژۆ کرا.

به‌ پێی ئه‌م ڕێککه‌وتنه‌ کۆماری ئیسلامی ئێران وه‌ک خاوه‌ن کار و کۆمپانیا چینییه‌که‌ش وه‌ک به‌ڵێنده‌ر، ده‌بێته‌ هه‌ماهه‌نگ کاری نێوان ئێران و وڵاتانی ۵ کۆ یه‌ک.

شایانی باسه‌، عه‌لی ئه‌کبه‌ر ساڵحی، سه‌رۆکی ڕێکخراوی وزه‌ی ناڤۆکی پێشتر ڕایگه‌یاند بوو که‌ واژۆ کردنی ڕێککه‌وتنی دووباره‌ داڕشتنه‌وه‌ی ئێزگه‌ی ناڤۆکی ئه‌راک به‌مزوانه‌ ئه‌نجام ده‌بێت.