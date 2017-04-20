  1. ڕامیاری
AP ١٣٩٦ خاکەلێوە ٣١ ١٠:٥٦

به‌ هۆی هێرشی ئاسمانی؛

کوژرانی به‌رپرسی هه‌واڵگری داعش له‌ موسڵ

سه‌رچاوه‌یه‌کی عێراقی ڕایگه‌یاند که‌ به‌رپرسی هه‌واڵگری داعش له‌ ڕۆژئاوای موسڵ به‌ هۆی هێرشی ئاسمانییه‌وه‌ کوژراوه‌.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ ئه‌لنه‌هه‌ریه‌ن، سه‌رچاوه‌ عێراقییه‌کان ڕایانگه‌یاند که‌ به‌رپرسێکی گرووپی تیرۆریستی داعش به‌ هۆی هێرشی ئاسمانیه‌وه‌ له‌ ڕۆژئاوای موسڵ کوژراوه‌.

ئه‌م سه‌رچاوه‌یه‌ زیادی کرد: فڕۆکه‌کانی هاوپه‌یمانی نێونه‌ته‌وه‌یی به‌ هاوکاری هه‌واڵگری سه‌ربازی له‌ موسڵ چه‌ندین زانیاری وردیان له‌ هێرشه‌کانی لای ڕاستی موسڵ به‌ ده‌ست هێنا و دواتر ئه‌م هێرشه‌یان به‌م پێیه‌ ئه‌نجام دا.

مێدیا عێراقییه‌کان زیادیان کرد: له‌م هێرشانه‌دا به‌رپرسی هه‌واڵگری داعش له‌ شه‌قامی ته‌یران کوژراوه‌. ناوی ئه‌بو ئه‌حمه‌د خالید نه‌جم بوو، که‌ به‌ ئه‌بوو عوبه‌یده‌ ناسراو بوو.

ئه‌م سه‌رچاوانه‌ جه‌ختیان کرد: ئه‌بو عوبه‌یده‌ کاتێ له‌سه‌ر ماتۆرسێکلێتێکه‌وه‌ کراوه‌ته‌ ئامانج.

هه‌روه‌ها له‌ لایه‌کی دیکه‌وه‌، مێدیاکانی عێراق له‌م دوایه‌دا ڕایانگه‌یاند که‌ ئه‌بو عه‌بدولڕه‌حمان، جێگری یه‌که‌می ئه‌بوبه‌کر به‌غدادی له‌ ڕۆژئاوای موسڵ کوژراوه‌.

