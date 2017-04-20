به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ ئه‌لنه‌هه‌ریه‌ن، سه‌رچاوه‌ عێراقییه‌کان ڕایانگه‌یاند که‌ به‌رپرسێکی گرووپی تیرۆریستی داعش به‌ هۆی هێرشی ئاسمانیه‌وه‌ له‌ ڕۆژئاوای موسڵ کوژراوه‌.

ئه‌م سه‌رچاوه‌یه‌ زیادی کرد: فڕۆکه‌کانی هاوپه‌یمانی نێونه‌ته‌وه‌یی به‌ هاوکاری هه‌واڵگری سه‌ربازی له‌ موسڵ چه‌ندین زانیاری وردیان له‌ هێرشه‌کانی لای ڕاستی موسڵ به‌ ده‌ست هێنا و دواتر ئه‌م هێرشه‌یان به‌م پێیه‌ ئه‌نجام دا.

مێدیا عێراقییه‌کان زیادیان کرد: له‌م هێرشانه‌دا به‌رپرسی هه‌واڵگری داعش له‌ شه‌قامی ته‌یران کوژراوه‌. ناوی ئه‌بو ئه‌حمه‌د خالید نه‌جم بوو، که‌ به‌ ئه‌بوو عوبه‌یده‌ ناسراو بوو.

ئه‌م سه‌رچاوانه‌ جه‌ختیان کرد: ئه‌بو عوبه‌یده‌ کاتێ له‌سه‌ر ماتۆرسێکلێتێکه‌وه‌ کراوه‌ته‌ ئامانج.

هه‌روه‌ها له‌ لایه‌کی دیکه‌وه‌، مێدیاکانی عێراق له‌م دوایه‌دا ڕایانگه‌یاند که‌ ئه‌بو عه‌بدولڕه‌حمان، جێگری یه‌که‌می ئه‌بوبه‌کر به‌غدادی له‌ ڕۆژئاوای موسڵ کوژراوه‌.