به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، وهزارهتی دهرهوهی ئێران ڕایگهیاند که ئهم کارهی ئهم دواییهی ئهمریکا له گهماڕۆدانی چهندین کۆمپانیا و کهسایهتی هاوپهیوهند به ئێرانهوه کارێکی نایاساییه و هیچ بهڵگهیهکی بۆ پاگهندهکانی خۆی نهخستووهته بهردهست.
ئهم وهزارهت خانهیه جهختی کردووه که ئهم کارهی ئهمریکا دژی یاسا و ڕێساکانی نهتهوه یهکگرتووهکانه. ئێمه جهخت له سهر بههێز کردنی بواری خۆڕاگری خۆمان دهکهین و ئهمهش مافی ههموو وڵاتانی جیهانه و کارێکی نایاسایی نییه.
ههروهها وهزارهتی دهرهوهی ئێران به پێی یاسا نێونهتهوهییهکانی مافی مرۆڤ ۱۵ کۆمپانیای ئهمریکایی گهماڕۆی ئابووری دهدات که ڕاستهوخۆ له پێشێل کردنی مافی مرۆڤ له سهرتانسهری جیهان به تایبهت فهلهستینی داگیرکراودا دهستیان ههبووه.
ئهم چهند کۆپانیایه ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ دهستیان له پێشێل کردنی مافی مرۆڤی شارۆمهندانی فهلهستینی ههبووه و به پێی بڕیارنامهی ۲۳۳۴ی نهتهوه یهکگرتووهکان ئهم کۆمپانیانه دهبێت سزا بدرێن و له کاری بازهرگانی کردن دوور بخرێنهوه.
بهم پێیه ههر کهس و کۆمپانیایهک لهگهڵ ئهم ۱۵ کۆمپانیایه هاوکاری بکات له لایهن کۆماری ئیسلامی ئێرانهوه سزا دهدرێت و مافی بازهرگانی کردن لهگهڵ ئێرانی نابێت.
ههروهها وهزارهتی دهرهوهی ئێران جهختی کردووه که بهردهوام دهبن له ناسینی ئهو کهسایهتی و کۆمپانیایانهی که دهستیان له پێشل کردنی مافی مرۆڤدا ههیه و ناو به ناو بهم خشتهیه زیادی دهکات.
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