به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، شانۆی "بێ کفن و دهفن" له نووسینی ژان پۆل سارتهر و له دهرهێنانی هونهرمهندی دیاری بواری شانۆ، فاتێح بادپهروا له شاری مهریوان نمایش دهکرێت.
به پێی ئهم ڕاپۆرته، شانۆکە ئەمڕۆ ۱۶ تاکوو ۲۴ی ڕهشهمە له هۆڵی فهرههنگی شارهوانی شاری مهریوان نمایش دهکرێت و له لایهن گرووپی شانۆی بارانهوه ئاماده کراوه.
ئهم شانۆیه، زیاد له ۸۰ خولهک ماوهیهتی و تێیدا باشترین میزانسن و دیکۆڕاسیۆن به کار هاتووه. ئهم شانۆیه ڕهوایهتی گرووپێک له پارتیزانه فهڕهنسییهکانه له سهردهمی شهڕی دووههمی جیهانی که دژی حکومهتی هیتلێر و به ڕێبهری کهسێک به ناوی "ژان" شهڕ دهکهن، نازییهکانی ئاڵمانیا چهند کهسێکی ئهم گرووپه پارتیزانییه دهستگیر دهکهن و دواجار ئهشکهنجه دهدرێن تاکوو شوێنی ژان بدرکێنن.
ئامانجی سهرهکی ئهم شانۆنامهیه ڕهت کردنهوهی شهڕ له ههموو ڕهههندهکانیهتی و سارتهر ههوڵی داوه تاکوو بۆچوونه ئێگزیستانیسیالیستییهکانی خۆی له ڕێگهی ئهم شانۆنامهیهوه جارێکی دیکه بخاته بهردهست. ژان پۆل سارتهر نووسهر و فهیلهسووفی بهناوبانگی فهڕهنسییه.
فاتێح بادپهروا، یهكێکه له شانۆکاره ناسراوهکانی کوردستانی ئێران و تاکوو ئێسته به دهیان شانۆی پێشکهش کردووه و له ئاستی ناوخۆیی و دهرهکیش خهڵات کراوه. شانۆی بێ کفن و دهفن به هاوکاری شارهوانی مهریوان، ئهنجومهنی شانۆی پارێزگای کوردستان و ئیدارهی فهرههنگ و ئیڕشادی شاری مهریوان ئاماده کراوه و پێشکهش دهکرێت.
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