درەوشانەوەی کاراتەکا کوردەکان لە پێشبڕکێیەکانی ئێران

بە ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، کێبڕکێی کاراتەی پاڵەوانێتی وڵات بۆ هەڵبژاردەی نەتەوەیی ژنان لە ماوەی سێ ڕۆژ لە تاران کۆتایی هات.
یانەی پارێزگای کوردستان بە ١٨ کاراتە کا لە کێشە جیاوازەکاندا لەم کێبڕکێیەدا بەشداری کرد و بە دوو نیشانی زیو و یەک برۆنز کۆتایی بە کاری خۆی هێنا.
لە کۆتایی کێبڕکێیەکاندا لە کێشەکانی ٦٨+ و ٦٨- ڕۆیا زەندی و شیا کازمی نیشانی زێویان بە دەست هێنا و شنە کازمیش لە کێشی ٦٨+ کیلۆدا نیشانی برۆنزی بە دەست هێنا و بە گشتی یانە کوردستان لە پلەی چوارەمدا وەستا.
شیاوی باسە،نگار حسێنی وەکوو راهێنەر یانەی کوردستانی لە ئەم کێبڕکێیانە هاوڕێی کرد.
