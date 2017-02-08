  1. ڕامیاری
AP ١٣٩٥ ڕێبەندان ٢٠ ١٤:٥٤

ڕاوێژکاری ترامپ:

ئامریکا ئاماده‌ی هاوکاری ڕووسیایە بۆ شه‌ڕی دژە تیرۆر

ڕاوێژکارێکی دۆناڵد ترامپ ڕایگه‌یاند که‌ ئه‌مریکا ئاماده‌یه‌ تاکوو له‌ بواری شه‌ڕی دژ به‌ تیرۆر هاوکاری ڕووسیا بکات.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ تاس، کلێیان کانۆی، ڕاوێژکاری باڵای کۆشکی سپی وتی: ترامپ بۆ شه‌ڕی دژه‌ تیرۆر ئاماده‌یه‌ تاکوو هاوکاری پووتین بکات.

به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌، ئه‌و له‌ گفتوگۆیه‌ک له‌گه‌ڵ ڕۆژنامه‌ی سی ئێن ئێن ڕه‌تی کرده‌وه‌ هیچ په‌یوه‌ندییه‌ک له‌ نێوان ترامپ و پووتیندا هه‌بێت و زیادی کرد: سه‌رۆک کۆماری ئه‌مریکا زۆر به‌ ده‌گمه‌ن پووتین ده‌ناسێت.

ئه‌و له‌ درێژه‌دا وتی: به‌ڵام ئه‌گه‌ر ئێمه‌ له‌ بابه‌تی زۆر گرنگی وه‌ک سه‌رکوت کردنی ئیسلامی ڕادیکاڵی تیرۆریست و داعش که‌ له‌ ئێستدا کێشه‌یه‌که‌ی جیهانییه‌، له‌گه‌ڵ ڕووسیا هه‌ماهه‌نگ بین باشتره‌، هه‌ر به‌م بۆنه‌شه‌وه‌ ترامپ له‌م بابه‌ته‌دا ئاماده‌یه‌ هاوکاری هه‌موو وڵاتانی جیهان بکات و ئه‌مه‌ش پووتینیش ده‌گرێته‌وه‌.

ئه‌و له‌ وڵام به‌م پرسیاره‌ که‌ ئایا له‌ ۲۸ی ژانڤییه‌ به‌م لاوه‌ هیچ گفتوگۆیه‌ک له‌ نێوان ئه‌م دوو سه‌رۆک کۆماره‌دا ئه‌نجام بووه‌ یان نا، وتی: نه‌خێر، شتی وا ڕووی نه‌داوه‌.

شایانی باسه‌ که‌ له‌ ۲۸ی ژانڤییه‌ پووتین و ترامپ سه‌باره‌ت به‌ زۆر بابه‌تی گرنگ پێکه‌وه‌ گفتوگۆیه‌کی ته‌له‌فوونیان ئه‌نجام دا، ئه‌وان جه‌ختیان کرد که‌ له‌ بواره‌کانی شه‌ڕی دژ به‌ تیرۆر، بازه‌رگانی کردن، دۆخی ڕۆژهه‌ڵاتی ناڤین، ئۆکراین و کۆریای باکوور پێکه‌وه‌ هاوکاری ده‌که‌ن.

هه‌ر دوو لا جه‌ختیشان کرد که‌ بۆ شه‌ڕی دژ به‌ تیرۆر هه‌وڵ ده‌ده‌ن پلانی هاوبه‌شیان هه‌بێت.

