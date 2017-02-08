به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ تاس، کلێیان کانۆی، ڕاوێژکاری باڵای کۆشکی سپی وتی: ترامپ بۆ شه‌ڕی دژه‌ تیرۆر ئاماده‌یه‌ تاکوو هاوکاری پووتین بکات.

به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌، ئه‌و له‌ گفتوگۆیه‌ک له‌گه‌ڵ ڕۆژنامه‌ی سی ئێن ئێن ڕه‌تی کرده‌وه‌ هیچ په‌یوه‌ندییه‌ک له‌ نێوان ترامپ و پووتیندا هه‌بێت و زیادی کرد: سه‌رۆک کۆماری ئه‌مریکا زۆر به‌ ده‌گمه‌ن پووتین ده‌ناسێت.

ئه‌و له‌ درێژه‌دا وتی: به‌ڵام ئه‌گه‌ر ئێمه‌ له‌ بابه‌تی زۆر گرنگی وه‌ک سه‌رکوت کردنی ئیسلامی ڕادیکاڵی تیرۆریست و داعش که‌ له‌ ئێستدا کێشه‌یه‌که‌ی جیهانییه‌، له‌گه‌ڵ ڕووسیا هه‌ماهه‌نگ بین باشتره‌، هه‌ر به‌م بۆنه‌شه‌وه‌ ترامپ له‌م بابه‌ته‌دا ئاماده‌یه‌ هاوکاری هه‌موو وڵاتانی جیهان بکات و ئه‌مه‌ش پووتینیش ده‌گرێته‌وه‌.

ئه‌و له‌ وڵام به‌م پرسیاره‌ که‌ ئایا له‌ ۲۸ی ژانڤییه‌ به‌م لاوه‌ هیچ گفتوگۆیه‌ک له‌ نێوان ئه‌م دوو سه‌رۆک کۆماره‌دا ئه‌نجام بووه‌ یان نا، وتی: نه‌خێر، شتی وا ڕووی نه‌داوه‌.

شایانی باسه‌ که‌ له‌ ۲۸ی ژانڤییه‌ پووتین و ترامپ سه‌باره‌ت به‌ زۆر بابه‌تی گرنگ پێکه‌وه‌ گفتوگۆیه‌کی ته‌له‌فوونیان ئه‌نجام دا، ئه‌وان جه‌ختیان کرد که‌ له‌ بواره‌کانی شه‌ڕی دژ به‌ تیرۆر، بازه‌رگانی کردن، دۆخی ڕۆژهه‌ڵاتی ناڤین، ئۆکراین و کۆریای باکوور پێکه‌وه‌ هاوکاری ده‌که‌ن.

هه‌ر دوو لا جه‌ختیشان کرد که‌ بۆ شه‌ڕی دژ به‌ تیرۆر هه‌وڵ ده‌ده‌ن پلانی هاوبه‌شیان هه‌بێت.