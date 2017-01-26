به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ڕۆیترز، به پێی ئهم فهرمانهی سهرۆک کۆماری ئهمریکا، شارۆمهندانی چهند وڵاتێک مافی سهفهر کردن بۆ ئهمریکایان نییه.
ئهم چهند وڵاته بریتین له ئێران، عێراق، سودان، سومالی، لیبیا، سووریا و یهمهن.
به پێی ئهم ڕاپۆرته لهمڕۆ بهدواوه سهفهر کردنی شارۆمهندانی ئهم ۷ وڵاته بۆ ئهمریکا قهدهغهیه و ڤیزا به شارۆمهندانی ئهم وڵاتانه نادرێت.
ترامپ پێشتر ڕایگهیاند بوو که له ههمان ۱۰۰ ڕۆژی یهکهمی سهرۆک کۆماری خۆیدا ههوڵ دهدات که کاری دهر کردنی زیاتر له ۲ ملیۆن پهنابهر له ئهمریکا دهست پێ بکات و ههر کهس دوای دهر کردن ههوڵ بدات دووباره بگهڕێتهوه بۆ ئهمریکا دهبێت دوو ساڵ زیندانی بکرێت.
دهر کردنی پهنابهره نایاساییهکان و تووند و تۆڵ کردنهوهی یاساکانی کۆچ کردن بۆ ئهمریکا بهشێک بوون له گرنگ ترین بڕیارهکانی ترامپ که له کاتی ههڵبژاردن به خهڵکی ئهمریکای دا.
ههروهها پووچهڵ کردنهوهی سهفهری توریستی و گهشتیاری به بێ وێزا بۆ ئهمریکا لهگهڵ ئهو وڵاتانهی که هاوکاری ئهمریکا ناکهن یهکێکی دیکه لهو بڕیارانهیه که ترامپ داویهتی.
Your Comment