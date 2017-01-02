بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ماڵپەڕی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، ئێوارەی ئەمڕۆ مەسعوود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و فڕانسوا ئۆلاند لە هەولێر دیداریان کرد و دواتر بەشدارییان کرد لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا.

فرانسوا ئۆلاند، ڕایگه‌یاند کە پێویسته‌ "ئێمه‌ هه‌مومان به‌و به‌رپرسیارێتیـه‌ هه‌ڵبستین و ڕووبه‌ڕووی‌ تیرۆر ببینه‌وه‌ ئه‌گه‌ر بمانه‌وێت تیرۆرستان تێكبشكێنین".

سه‌رۆك کۆماری‌ فه‌ره‌نسا، دوای‌ ئه‌وه‌ی‌ ئێواره‌ی‌ ئه‌مڕۆ گه‌یشته‌ هه‌ولێر، به‌ یاوه‌ری‌ مه‌سعود بارزانی‌ سه‌ردانی‌ سه‌نگه‌ره‌كانی‌ پێشمه‌رگه‌ی كرد له‌ چیای‌ زه‌رتك.

ئۆلاند وتی: "ئه‌و ناوچانه‌ی‌ پێیاندا تێپه‌ڕین به‌ خوێنی‌ پێشمه‌رگه‌ ئازادكراون، هه‌موو ئه‌و كه‌مایه‌تیه‌ ئاینیانه‌ی‌ ناوچه‌كه‌ چیتر له‌ ئاینده‌ی‌ خۆیان ناترسن، به‌بێ‌ پێشمه‌رگه‌ ئه‌سته‌مبوو داعش تێكبشكێندرێت".

هەروەها جەختی کرد: به‌رده‌وامی‌ هاوكارییه‌كانی‌ فەڕەنسا بۆ پێشمەرگە‌ و به‌شداری‌ فه‌ره‌نسای‌ له‌ هاوپه‌یمانێتی‌ نێوده‌وڵه‌تی‌ و پشتوانی‌ هه‌رێمی‌ كوردستان ئەرکی ئەو وڵاتەیە.

ئۆڵاند ڕایگەیاند کە "ده‌بێت موسڵ ئازادبكه‌ین و داعش له‌ عێراق و سوریاش تێكبكشێنین بۆ ئه‌وه‌ی‌ ئه‌و ڕیَكخراوه‌ تیرۆرستیه‌ نه‌مێنێت"

ڕاشیگەیاند کە دوای‌ ئازادكردنی‌ شاره‌كه‌ ده‌بێت چاره‌سه‌رێكی‌ سیاسی‌ بگیردرێتە بەر بۆ ئه‌وه‌ی‌ جارێكی‌ ترئه‌م ناوچه‌یه‌ پێكه‌وه‌ژیانی‌ بۆبگه‌ڕێته‌وه‌ و ئیداره‌یه‌كی‌ باش هه‌بێت كه‌ بتوانێت ئاشته‌وایی‌ به‌رقه‌راربكات.

وتیشی:" ویستم له‌ سه‌ره‌تای‌ ۲۰۱۷ بێم بۆ هه‌رێمی‌ كوردستان بۆ ئه‌وه‌ی‌ هاوكاری‌ كۆنكرێتی‌ له‌ ڕووی‌ سه‌ربازی‌ و سیاسی‌ و مرۆیی‌ بۆ هه‌رێمی‌ كوردستان ده‌رببڕم به‌ ئێوه‌ش ڕابگه‌یه‌نم به‌و ئه‌ركه‌ سه‌ربه‌رزین پیشمه‌رگه‌ جێبه‌جێیهێناوه‌".

هه‌روه‌ها مه‌سعود بارزانی‌ له‌ كۆنگره‌ ڕۆژنامه‌وانیه‌كه‌دا، ڕایگه‌یاند، ئێستا شه‌ڕ له‌ناو جه‌رگه‌ی‌ داعش-دایه‌ به‌ڵام مانای‌ ئه‌وه‌ نیه‌ كه‌ داعش له‌ ڕووی‌ سه‌ربازیه‌وه‌ تێكشكا ئه‌وه‌ هه‌ڕه‌شه‌ی‌ تیرۆر ته‌واوده‌بێت.

مه‌سعود بارزانی‌ به‌رده‌وامی‌ هاوپه‌یمانێتی‌ فه‌ره‌نسای‌ به‌ گرنگ زانی‌ و وتی‌" مومكینه‌ ڕووبه‌ڕووی‌ تیرۆر ببینه‌وه‌ له‌ ژێر ناوی‌ دیكه، بۆیه‌ پێویسته‌ ئه‌م هاوپه‌یمانێتیه‌ به‌رده‌وامبێت".

سه‌رله‌به‌یانی ئه‌مرۆ دووشه‌ممه، فرانسوا ئۆلاند سه‌رۆكی‌ فه‌ره‌نسا به‌ سه‌ردانێكی یه‌ك رۆژی گه‌یشته‌ به‌غدا و له‌ گه‌ڵ فوئاد مه‌عسوم، سه‌رۆك كۆماری عێراق و حه‌یده‌ر عه‌بادی سه‌رۆك وه‌زیراندا كۆبوه‌وه‌و ئێواره‌ی‌ ئه‌مڕۆش سه‌ردانی‌ هه‌ولێری‌ كرد.