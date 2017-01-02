  1. ڕامیاری
AP ١٣٩٥ بەفرانبار ١٣ ٢١:٣٩

فڕانسوا ئۆلاند لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی لەگەڵ بارزانی:

داعش بە بێ هێزی پێشمەرگە ئه‌سته‌م بوو تێك بشكێندرێت

داعش بە بێ هێزی پێشمەرگە ئه‌سته‌م بوو تێك بشكێندرێت

سه‌رۆك کۆماری‌ فه‌ره‌نسا بە ئاماژە بە بەردەوامیی هاوکاری پاریس بۆ هەرێمی کوردستان ڕایگه‌یاند کە به‌بێ‌ پێشمه‌رگه‌ ئه‌سته‌مبوو داعش تێكبشكێندرێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ماڵپەڕی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، ئێوارەی ئەمڕۆ مەسعوود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و فڕانسوا ئۆلاند لە هەولێر دیداریان کرد و دواتر بەشدارییان کرد لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا.

فرانسوا ئۆلاند، ڕایگه‌یاند کە پێویسته‌ "ئێمه‌ هه‌مومان به‌و به‌رپرسیارێتیـه‌ هه‌ڵبستین و ڕووبه‌ڕووی‌ تیرۆر ببینه‌وه‌ ئه‌گه‌ر بمانه‌وێت تیرۆرستان تێكبشكێنین".

سه‌رۆك کۆماری‌ فه‌ره‌نسا، دوای‌ ئه‌وه‌ی‌ ئێواره‌ی‌ ئه‌مڕۆ گه‌یشته‌ هه‌ولێر، به‌ یاوه‌ری‌ مه‌سعود بارزانی‌ سه‌ردانی‌ سه‌نگه‌ره‌كانی‌ پێشمه‌رگه‌ی كرد له‌ چیای‌ زه‌رتك.

ئۆلاند وتی: "ئه‌و ناوچانه‌ی‌  پێیاندا تێپه‌ڕین به‌ خوێنی‌ پێشمه‌رگه‌ ئازادكراون، هه‌موو ئه‌و كه‌مایه‌تیه‌ ئاینیانه‌ی‌ ناوچه‌كه‌ چیتر له‌ ئاینده‌ی‌ خۆیان ناترسن، به‌بێ‌ پێشمه‌رگه‌ ئه‌سته‌مبوو داعش تێكبشكێندرێت".

هەروەها جەختی کرد: به‌رده‌وامی‌ هاوكارییه‌كانی‌ فەڕەنسا بۆ پێشمەرگە‌ و به‌شداری‌ فه‌ره‌نسای‌ له‌ هاوپه‌یمانێتی‌ نێوده‌وڵه‌تی‌ و پشتوانی‌ هه‌رێمی‌ كوردستان ئەرکی ئەو وڵاتەیە.

ئۆڵاند ڕایگەیاند کە "ده‌بێت موسڵ ئازادبكه‌ین و داعش له‌ عێراق و سوریاش تێكبكشێنین بۆ ئه‌وه‌ی‌ ئه‌و ڕیَكخراوه‌ تیرۆرستیه‌ نه‌مێنێت"  

ڕاشیگەیاند کە دوای‌ ئازادكردنی‌ شاره‌كه‌ ده‌بێت چاره‌سه‌رێكی‌ سیاسی‌ بگیردرێتە بەر بۆ ئه‌وه‌ی‌ جارێكی‌ ترئه‌م ناوچه‌یه‌ پێكه‌وه‌ژیانی‌ بۆبگه‌ڕێته‌وه‌ و ئیداره‌یه‌كی‌ باش هه‌بێت كه‌ بتوانێت ئاشته‌وایی‌ به‌رقه‌راربكات.

وتیشی:" ویستم له‌ سه‌ره‌تای‌ ۲۰۱۷ بێم بۆ هه‌رێمی‌ كوردستان بۆ ئه‌وه‌ی‌ هاوكاری‌ كۆنكرێتی‌ له‌ ڕووی‌ سه‌ربازی‌ و سیاسی‌ و مرۆیی‌ بۆ هه‌رێمی‌ كوردستان ده‌رببڕم به‌ ئێوه‌ش ڕابگه‌یه‌نم به‌و ئه‌ركه‌ سه‌ربه‌رزین پیشمه‌رگه‌ جێبه‌جێیهێناوه‌".

هه‌روه‌ها مه‌سعود بارزانی‌ له‌ كۆنگره‌ ڕۆژنامه‌وانیه‌كه‌دا، ڕایگه‌یاند، ئێستا شه‌ڕ له‌ناو جه‌رگه‌ی‌ داعش-دایه‌ به‌ڵام مانای‌ ئه‌وه‌ نیه‌ كه‌ داعش له‌ ڕووی‌ سه‌ربازیه‌وه‌ تێكشكا ئه‌وه‌ هه‌ڕه‌شه‌ی‌ تیرۆر ته‌واوده‌بێت.

 مه‌سعود بارزانی‌ به‌رده‌وامی‌ هاوپه‌یمانێتی‌ فه‌ره‌نسای‌ به‌ گرنگ زانی‌ و وتی‌" مومكینه‌ ڕووبه‌ڕووی‌ تیرۆر ببینه‌وه‌ له‌ ژێر ناوی‌ دیكه، بۆیه‌ پێویسته‌ ئه‌م هاوپه‌یمانێتیه‌ به‌رده‌وامبێت".

سه‌رله‌به‌یانی ئه‌مرۆ دووشه‌ممه، فرانسوا ئۆلاند سه‌رۆكی‌ فه‌ره‌نسا به‌ سه‌ردانێكی یه‌ك رۆژی  گه‌یشته‌ به‌غدا و له‌ گه‌ڵ فوئاد مه‌عسوم، سه‌رۆك كۆماری  عێراق و حه‌یده‌ر عه‌بادی سه‌رۆك وه‌زیراندا كۆبوه‌وه‌و ئێواره‌ی‌ ئه‌مڕۆش سه‌ردانی‌ هه‌ولێری‌ كرد.

News ID 7414

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