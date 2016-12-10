ئەمریکا ٧ ملیار دۆلار چەک دەداتە عەرەبەکانی کەنداوی فارس

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕۆیتەرز، ئەم جیهازاتە بریتین لە مووشەک و فڕۆکە سەربازییەکان کە بەشێکی زۆری ڕەوانەی عەرەبستانی سعوودی دەکرێت.
هەر لەم پێوەندییەدا پێنتاگۆن لە ڕێککەوتننامەی سێ ملیار و ٥١٠ ملیۆن دۆلاری لە سەر فرۆشتنی ٤٨ کۆپتەری شینۆک CH-۴۷F لە گەڵ ماتوری زاپاس و موسەلسەل لە گەڵ عەرەبستان هەواڵی دا.
ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی و قەتەر دوو وڵاتی ترن کە ڕێککەوتننامەیان بۆ کڕینی چەک و تەقەمەنی لە گەڵ ئەمریکا واژۆ کردووە.
هەفتەی ڕابردووش چاوەدێری مافی مرۆڤی جێگر لە نیۆیۆرک داوای لە واشنتۆن کرد کە فرۆشتنی چەک و تەقەمەنی بە ڕژیمی عەرەبستان ڕابگرێت و پێداچوونەوە بە بەشداریی هێزە ئەمریکییەکان لە هێرشی ئاسمانی نایاسایی عەرەبستان دژی یەمەن بکات.
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