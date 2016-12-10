ئەمریکا ٧ ملیار دۆلار چەک دەداتە عەرەبەکانی کەنداوی فارس

دەوڵەتی ئەمریکا سەرە ڕای هەبوونی ڕەخنەی ڕێکخراوی مافی مرۆڤ لە کارەکانی ڕژیمە دیکتاتۆرە عەرەبەکان، بڕیاری دا بە فرۆشتنی ٧ ملیار دۆلار چەک و تەقەمەنی بە عەرەبستان و هاوپەیمانانی.