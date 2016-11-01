به ڕاپۆرتی ئاژاسنی مێهر له سومرییه نیوز، سهرۆک وهزیرانی عێراق له میانهی قسهکانی خۆی به تووندی ههڕهشهی له ئهندامانی تیرۆریستی داعش کرد.
به پێی ئهم ڕاپۆرته، حهیدهر عهبادی، سهرۆک وهزیرانی عێراق له میانهی قسهکانی خۆیدا ڕوو له خهڵکی موسڵ وتی: هێزه ئهمنییهکان سهری داعش له موسڵ دهپهڕێنن و له ههر شوێنێکدا بێت داعش شکست دهدهن. هێزهکانی ئێمه ههموو ناوچهکانی عێراق ئازاد دهکهن و هاوکات گیان و ماڵ و حاڵی خهڵکی دهپارێزن و ئامادهن گیان فیدایی بۆ خهڵکی بکهن.
ئهو له درێژهی قسهکانی خۆی جهختی کرد: ئازاد کردنی نهینهوا ئامانجی باڵای ئێمهیه و داعش هیچ جێگهیهکی له عێراقدا نییه. گرووپهکانی ئێمه جارێکی دیکه بۆ ئاوهدان کردنهوه و لهناو بردنی داعش ئامادهن.
سهرۆک وهزیرانی عێراق زیادی کرد: داعشییهکان هیچ ڕێگهیهکی ههڵاتنیان نییه، یان ئهوهی خۆیان بهدهستهوه بدهن یان دهبێت بمرن. دوای ئازاد کردنی شاری موسڵ ئازاد کردنی ناوچهکانی دیکه ئاسانه و ئێمه ئێسته به تهواوی له موسڵ نزیک بووینهتهوه.
ئهو وتی: تورکهکان له دوای ئهوهن خهڵکی له حهشدی شهعبی بترسێنن چون له بهرژهوهندی ئهوانه. ئێمه قسه کردن له جێگهی خهڵکی عیراق و له زاری عێراقهوه له کهس قبوڵ ناکهین.
