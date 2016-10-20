به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له حوڕییهت، جێگری سهرۆک وهزیرانی تورکیا له میانهی قسهکانی خۆیدا داوای کرد که دهبێت پلانێکی نێونهتهوهیی بۆ دوای ئازاد بوونی شاری موسڵ دابڕێژرێت.
نهعمان کورتولموش، جێگری سهرۆک وهزیرانی تورکیا جهختی کرد: دهبێت موسڵ دوای ئازاد بوونی شارهکه، موسڵ له لایهن خودی خهڵکی شارهکهوه بهڕێوه بچێت. ئیداره ئهم شاره له لایهن تاقمێکی دیاری کراو له شارهکه دهبێته هۆی سهرههڵدانی ناکۆکی و کێشه له شارهکه.
ئهو پاگهندهی کرد: ئێمه هیوادارین که ئۆپراسیۆنی ئازاد کردنی موسڵ به جۆرێک ئهنجام ببێت که ئهم ناوچهیه تووشی شهڕی پاکتاوی ئێتنیکی و مهزههبی نهبێت.
جێگری سهرۆک وهزیرانی تورکیا له درێژهی قسهکانی خۆی ههڕهشهی کرد: ههر جۆره دهستێوهردانێکی حهشدی شهعبی لهم شهڕهدا، دهرنجامی زۆر خراپی دهبێت و تورکیاش بۆ بهر گرتن بهم شته ئهوهی له دهستی بێت ئهنجامی دهدات.
ئهو له درێژهی ههمان سیناریۆ وههابییهکانی ناوچهکه که له دوای ئاژاوهنان له نێوان سوننه و شیعهکان دایه، جهختی کرد: له ئهگهری پاکتاو کردنی خهڵکی سوننهی شاری موسڵ و ناوچهکه، تورکیا به ئهگهری زۆر دهستێوهردانی سهربازی دهکات و بێ دهنگ نابێت. کهواته گهر پێویست بکات کاری خۆمان دهکهین.
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