سەرکردە و بەرپرسانی باڵای 40 وڵات دێنە پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیمان عەتارزادە، وتەبێژی ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران وتی:

جگە لە ئامادەبوونی زۆری جەماوەر، کەسایەتییە سیاسی، فەرهەنگی، زانستی، ئایینی، ئەکادیمییەکان و بلیمەتەکانی سەرتاسەری جیهان لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسە بۆ ڕێزگرتن لە تەرمی ڕێبەری شەهید لە تاران ئامادە دەبن.

هەروەها بەرپرسانی باڵا و سەرۆکی وڵاتانی جۆراوجۆر لە دەوروبەری 40 وڵات بەشداری مەراسیمەکە دەکەن.

وتیشی: وردەکارییەکان سەبارەت بە ئاستی شاندەکان و وڵاتانی بەشداربوو و ناوی کەسایەتییە ئامادەبووەکان بەم زووانە لەلایەن بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوە ڕادەگەیەنرێت.