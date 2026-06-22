زانیاری نوێ لە ڕێوڕەسمی بەڕێکران و ئەسپاردەکردنی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، ئیمان عەتارزادە، وتەبێژی مەڵبەندی بەرز ڕاگرتنی یادی ئیمامی شەهید، ئایەتوڵڵا سەید عەلی حوسێنی خامنەیی، ڕایگەیاند: دوای زیاتر لە سەد ڕۆژ بەسەر شەهیدبوونی ئایەتوڵڵا خامنەیی، لە ڕۆژانی داهاتوودا ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسە و ناشتنی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران بەڕێوە دەچێت.



ناوبراو زیادی کرد: ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسە و ناشتنی تەرمی ڕێبەری شەهید ڕۆژی شەممە ١٣ی پووشپەڕ بە فەرمی دەست پێ دەکات و ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی تەرمی پیرۆزی ناوبراو بۆ ماوەی دوو ڕۆژ لە مەزارگەی ئیمام خومەینی (د.خ) بەڕێوە دەچێت.



بەڕێکرانی تەرمی ڕێبەری شەهید لە تاران و قوم و مەشهەدی پیرۆز



وتەبێژی مەڵبەندی ماڵئاوایی، پرسە و ناشتنی تەرمی ئایەتوڵڵا سەید عەلی حوسێنی خامنەیی درێژەی دا: ڕێوڕەسمی پرسە و بەڕێکران بۆ تەرمی شەهیدی ڕێبەری شۆڕشی ئیسلامی لە تاران، قوم و مەشهەدی پیرۆز دەکرێت.